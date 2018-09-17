Bereket Anadolu'muz bir okyanus kıyısında değil... Öyle olsaydı saatte 200 kilometre süratle esen rüzgârların önlerine gelen her şeyi yerle bir ettiği o korkunç fırtınalara sık sık sahne olurduk. Ancak sosyo-politik ve ekonomik yaşamımız da öyle fırtınalı günlerle dolu ki, doğanın bizi çaresiz kılmasına fazla gerek kalmıyor. Carolina eyaletindeki veya Filipinler'deki fırtınaları izlerken, biz yine kendi dünyamıza dönük yaşıyoruz.

İki isim

Yine de yaşadıklarımızı hemen unutmazsak ve belleğimizdeki bilgileri bugün olup bitenlere yansıtırsak, yaşamımız sürprizlerle gereğinden fazla dolu olmaz. Bu gibi durumlarda hep Gaziantep'in rahmetli olmuş iki isminin işbirliklerini hatırlarım...

Nakıp Ali

"Nakıp Ali" diye bilinen Mehmet Ali Nakıpoğlu, Gaziantep'teki ilk sinemayı 1924'te açmıştı. Filmler gösterilmeden sahneye çıkar ve mesela "Bu filim bir dramdır. Seyrederken sakın kahkaha falan atmayın" diyerek izleyicileri uyarırmış. Bugün Gaziantep'teki "Sinepark" sinemalarının adı ona olan saygının ifadesi olarak "Nakıp Ali"dir.

Heryeri Mamet

Nakıp Ali'nin yakın dostu olan Mehmet Dai çok şişman olduğu için lakabı "Heryeri Mamet"di. Zengin bir toprak ağasıydı. Hem Gaziantepspor'un yöneticisi ve amigosuydu, hem de kentin milli davulcusuydu. Onun maçlarda seslendirdiği tekerleme, yani "Nurgana'da can erik dalları yere değik/ Bize Antep'li derler biz adamı severik" hâlâ hatırlanır.

Her şeyi bilirmiş

Sinemada yeni bir film gösterime konulmadan önceki gece, Nakıp Ali ve Heryeri Mamet birlikte o filmi izlerlermiş. Ertesi gün matinede film gösterilirken Heryeri Mamet salonun en önünde, perdeye yakın otururmuş. Filmin en heyecanlı anında Mamet ayağa kalkar ve mesela "Bu araba uçurumdan aşağıya uçacak" diye bağırırmış ve araba uçurumdan aşağıya uçarmış. Ya da yine ayağa kalkıp "Bu adam bu madamı öpecek" diye bağırırmış ve adam madamı öpermiş. Seyirciler de Mamet'in bir gece önce o filmi izlediğini bilmedikleri için, "Bu Mamet nasıl oluyor da olacakları önceden biliyor" diye şaşırırlarmış.

Biliyorum

Hem Antepliyim hem de adım Mehmet... Hepimizin ve tüm dünyanın içinde rol aldığımız filmin oyuncularıyız ve bu filmi daha önce defalarca gördüm. Zor günlerin ardından her seferinde güzel günler gelir. Türkiye halkının bilincini ne doların fiyatı ne de vekalet savaşlarında dönen dolaplar sarsar. Yeter ki halkın güvendiği yöneticilerin söyledikleri ile yaptıkları birbirinin zıddı olmasın.