ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey önceki gün basın mensupları ile görüşürken gündeme ilişkin yaptığı değerlendirmede "Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ın yönetici olarak bir geleceği yok" ifadesini kullanmış.

Hangisi gidici?

Sanırım Jeffrey'in bu sözlerini dinleyen gazeteciler gülümsemişler ve "Acaba Amerika'da Donald Trump'ın yönetici olarak geleceği var mı" diye kendi kendilerine sormuşlardır...

The New York Times'ta yayınlanan imzasız ama Trump yönetiminden bir kişiye ait olduğu bilinen makaleden sonra, sade gazeteciler değil hemen herkes bu soruya cevap arıyor. Çünkü bu makale Trump'ın hem akılsız hem de cahil olduğunu açıkça vurgulamaktadır.

ABD engeli

Dün Tahran'da Erdoğan, Putin ve Ruhani hem tüm Suriye hem de İdlib için barışçı bir çözüme ulaşmaya çalışırlarken, bu konudaki en büyük engelin ABD olduğunu hemen herkes biliyordu.

Kendine bir düşman bulmadan kafa sağlığına kavuşamayan ABD, bugün üstelik yönetimi açısından da hastalıklı konumdadır.

Karışık bir kafa

ABD'yi Başkan mı yoksa başka birileri mi yönetiyor, buna kesin olarak bir cevap veren yok. Türkiye ile ABD'nin arasını açan ajan papaz Brunson krizinde Evangelist yobazların rolleri düşünüldüğünde ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in Evangelist cemaate bağlılığı hesap edildiğinde, ABD'nin çok başlılığı kolayca görülebilir.

Zor bir görev

Tahran'daki zirveye katılan ve Suriye'ye barış getirmeyi amaçlayan üç devlet başkanının işleri çok zordu.

Çünkü uluslararası barış çok taraflı bir olgudur. Bir süper güç olarak dünyada barışı değil gerginlikleri amaçlayan ABD varken, diğer devletlerin barışı korumaları ne kadar mümkün olabilir ki? Daha önceki gün bir ABD generalinin kırmızı bültenle aranan bir PYD teröristi ile karşı karşıya otururlarken çekilmiş fotoğrafları yok muydu?

Ateşkes mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran Zirvesi bildirisinin İdlib'de bir ateşkesi de içermesini önerirken, Putin haklı olarak "Aramızda teröristler de olsaydı ateşkes bir anlam taşırdı" diyerek itiraz etti. Çünkü İdlib'de ateşkes, burada üslenen ve ABD'nin donattığı teröristlerin özellikle insansız hava araçları ile Rus ve Suriye güçlerine saldırmaları sonucu ihlal edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Tahran'da barıştan yana ağırlık koyarak dünya politikasında Türkiye'nin olumlu ağırlığını hissettirdi.