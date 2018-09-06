Amerikan dolarının bu ülke yönetimi tarafından düşman olarak görülen ülkelere karşı silah gibi kullanıldığının sonunda farkına varılması kaçınılmazdı...

Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Washington'un doları, diğer ülkeleri cezalandırmak için kullandığını söyledi.

Kural ve yükümlülükler

Lavrov Rus televizyonunda yaptığı açıklamada, "Dolar, uluslararası döviz ve finans sistemidir.

Bu doğru mu?

Evet doğru. Herkes bunu kabul etti, onlarca yıl boyunca bu kuralla yaşadık ve ABD'nin ana döviz sahibi olarak yükümlülüklerini yerine getirmesini umduk" dedi.

Baskı aracı

Lavrov, Washington'un başkalarını cezalandırmak için doları baskı aracı olarak kullandığını söylerken "Hemen dolar cinsinden her türlü banka operasyonlarının hizmetine son veriyorlar. Hem de bunu sadece cezalandırmak istedikleri ülkeye karşı değil, bu ülkeyle ilişkisi olan herkese karşı yapıyorlar" diye ekledi.

Doğru teşhis

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un teşhisinin doğru olduğunu biz Türkiye olarak da görmedik mi? ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargonun kontrolünü dolarla yapılan işlemler aracılığı ile izlediğini ve FETÖ'cü savcılar eliyle açılan Zarrab davası sonunda Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın hapse mahkûm edildiğini hatırlamıyor muyuz?

İran'a yeni ambargo

Aynı durum şimdi de söz konusu değil mi? İran'a karşı bu defa Trump yönetimi tarafından uygulanacak yaptırımların kontrolü, dolar işlemleri izlenerek yapılmayacak mı? Veya şu anda sade bizim değil Rusya'nın da, Güney Afrika'nın da, Arjantin'in de, İran'ın da doların değerine dayalı olarak yaşadıkları kur krizleri, sanki ABD ekonomisinin çok güçlü olmasından mı kaynaklanıyor?

Doların tarihi

İngiltere'den elde edilen Amerikan bağımsızlığının fonlanabilmesi için 1781'de Philadelphia'daki Bank of North Amerika, ülkenin ilk ulusal bankası kabul edilir. 1785'te dolar ABD'nin ulusal para birimi kabul edilir ve ilk kâğıt para 1861'de tedavüle çıkartılır. Amerika iç savaşını finanse edebilmek için de karşılıksız yeşil dolarlar basılır. 1913'te kurulan Federal Reserve Bank'ın çıkardığı dolarların üzerine "Allah'a güveniyoruz" (İn god we trust) ibaresi de 1955'teki bir kanunla yerleştirilmiştir.

Bağımsızlık savaşı

Dolara karşı dünya ekonomilerinin bağımsızlıklarını elde etmeleri biraz zaman alacak. Bizim de yaptığımız gibi, dış ticareti dolar dışındaki yerel para birimleri ile yapmaya başlamak en akılcı yöntemdir.

Belirsiz bir gelecekte bazı ülkelerde dolarla yapılan ticaretin suç olarak görüleceğini de herhalde tahmin edebiliriz...