Hangi akıl ve hangi vicdan İran'ın Ahvaz kentindeki töreni hedef alan terörist saldırının arkasında kin ve nefretten başka bir dürtü olabileceğini, bu saldırının bir hesaba ve bir mantığa dayandığını savunabilir?



Sorumlu kim olabilir?

Twitter'dan açıklama yapan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, "Yabancı bir ülke tarafından eğitilen, silahlandırılan ve desteklenen teröristler Ahvaz'a saldırdı. Kayıplar arasında çocuklar ve gazeteciler var. İran bölgesel terör destekçileri ve ustaları ABD'yi bu tür saldırılardan sorumlu tutuyor. İran, İranlıların yaşamlarını savunmak için hızlı ve kesin bir şekilde yanıt verecek" demiş.



Hep aynı şey

Sanki Irak bu tür hesapsız ve mantıksız terörist saldırılarından çok mu uzakta? Her dakika Bağdat'taki bir pazar yerinde veya bir cuma namazı çıkışında cami avlusunda patlatılan bombaların haberleri gelmiyor mu Irak'tan?



Hep savaş

Amerika'nın Irak'ı işgalinin bilançosu iki milyon Iraklının hayatlarını kaybetmesi oldu. Tamam... Ama sekiz yıl süren İran-Irak savaşının bilançosu da çok can acıtıcı değil miydi? Bu savaş sırasında Tahran'da bir otelde en önde gözleri gören ama kolları olmayan bir gencin peşinde tren katarı gibi 20 tane gözlerini kaybetmiş genci yürürlerken görmüştüm.



Sedat da öldürülmüştü

Geçit törenlerine saldırı da az rastlanan bir terör eylemi değil ki Ortadoğu'da... İsrail-Mısır barışını gerçekleştiren Enver Sedat da, 1981'de bir tören sırasında katledilmemiş miydi? Neyse... Sedat talihliydi. Çünkü Saddam gibi idam sehpasına da çıkartılabilirdi ya da Kaddafi gibi linç de edilebilirdi.



Geçmiş olsun

Ortadoğu'nun insanlık tarihini karartan bu olaylarını sıralarken, 20'nci yüzyılın ikinci yarısında bizim de bir başbakanı ve iki bakanı idam ettiğimizi hatırlayıp, eziliyorum. Ya da bizde de teröre kurban gidenleri unutabiliyor muyuz? İran halkına geçmiş olsun. Daha geçen hafta Tahran'da Cumhurbaşkanı Ruhani, Erdoğan ve Putin'i ağırlamış ve İdlib'de kan dökülmemesi için birlikte çareler aramışlardı. Meğer kaderin gündeminde daha önce Ahvaz'da kan dökülmesi varmış...