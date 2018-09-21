Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dün açıkladığı 2019-2021 yıllarını kapsayan "Yeni Ekonomi Planı"nın en büyük özelliği gerçekçi olmasıdır... Bu programda uçuk hayaller değil gerçekçi ve hatta bir siyasetçiye göre karamsar sayılacak rakamsal hedefler yer almıştır.

Özetle, programda büyüme tahminleri küçültülürken, enflasyon rakamlarına ilişkin tahminler de yükseltilmiştir.



Sorunlar

Bu program tahlil edildiğinde ekonominin tek sorununun dolar kurlarındaki anormal tırmanıştan kaynaklanmadığı teşhisi gündeme gelmiş bulunuyor. Özellikle enerji ithalatından kaynaklanan cari açıklar ve faiz giderlerindeki artış, ekonomiyi darboğaza sokan ana kalemler olarak görülüyor.



Kuşak sıkılacak

Sonuçta gerçekçi bir program bu...

Hedefler tahlil edildiğinde, vatandaş gibi devletin de kuşak sıkacağı öngörülebilir.

Yani AK Parti iktidarının geçmiş yıllarına damga vuran kamunun büyük alt yapı yatırımlarına bir süre için herhalde ara verilmesi gerekecektir. Büyüme bu programda daha çok özel sektörün yatırımlarına dayalı olarak gerçekleşecektir.



Coğrafyanın yükleri

Ülkemizin ekonomisini değerlendirirken, içinde bulunduğumuz coğrafyanın getirdiği ekonomik yükleri görmezden gelemeyiz. Düşünün ki Türkiye güney sınırlarında olduğu gibi, Güneydoğu'sunda da gece gündüz devam eden sıcak bir silahlı çatışma ortamı içindedir. Adeta örtülü bir savaş hali yaşamaktayız.



Güvenliğin maliyeti

Güvenliğimizi ve bütünlüğümüzü hedef alan ve en yakın müttefikimizin de desteklediği terör örgütlerine karşı verilen mücadelenin ekonomik maliyeti çok yüksektir. Ayrıca 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ertesinde kamuda ve özel sektörde başlatılan FETÖ'ye dönük temizlik de, bir mali yük getirmiştir.

Kısacası Yeni Ekonomi Planı'ndaki tasarruf tedbirleri başarı ile uygulanabilirse, ilk yıldan itibaren rakamlar olumlu yönde değişebilir. Önemli olan, ekonomik tablodaki gerçeklerin karartılmamış olmasıdır.