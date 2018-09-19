Genel bir değerlendirmeye göre 1'inci Dünya Savaşı Ortadoğu'da devam etmektedir.

Paylaşılan Osmanlı toprakları üzerinde İngiltere ile Fransa'nın çizdikleri yeni sınırlar, tam olarak yerlerine oturmamışlardır.

Bu coğrafyaya İsrail'in de gecikmeli olarak girmesi ile zaten istikrarsız durumdaki Ortadoğu, 1'inci Dünya Savaşı sonrasındaki belirsizliğin egemen olduğu bir tabloyu tekrar yaşamakta gibidir.

İdlib uzlaşması

Önceki gün Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasında varılan "İdlib Uzlaşması" Ortadoğu için 1'inci Dünya Savaşı'nın sonunu getirirken belki yine Ortadoğu için 3'üncü Dünya Savaşı düzenine ilk adımın atılmasını da simgeliyor olabilir.

Yeni bir kriz

Artık Ortadoğu'da belirleyici güçler olarak İngiltere ve Fransa yok. Acaba yeni Ortadoğu'da artık Amerika-İsrail birlikteliğine karşı Rusya ile Türkiye mi var?

15 Ekim'de uygulanmaya başlayacak İdlib Uzlaşmasında henüz ilk hazırlıklar yapılırken, İsrail jetlerinin yönlendirmesi ile bir Rus uçağının Suriye tarafından düşürülmesi, yeni Ortadoğu'nun eskisinden farklı bir karmaşa içinde olduğunu gösteriyor.

İhtiyatlı iyimserlik

Bu gerçeklerin ışığında İdlib Uzlaşmasına da, iyimserlikle ama ihtiyatla da yaklaşmalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından seslendirilen ve İdlib'deki milyonlarca sivilin hayatlarını güvenceye almayı amaçlayan siyaset çizgisi, ilk bakışta başarıya ulaşmıştır.

15-20 kilometre genişliğindeki bir güvenli hattın içindeki teröristler ve buradaki ağır silahlar temizlenecektir.

Bu temizliği Türk ve Rus askeri güçleri ortak çalışma ile yapacaklardır. Ve bu arada artık ne Rusya ne de Suriye güçleri İdlib'e saldıracaklardır.

ABD güdümlü teröristler

Unutmayalım ki İdlib Uzlaşmasında bölgeden temizlenecekleri söylenen teröristler, ABD'nin kiralık askerleridir.

Bunların 15 Ekim'e kadar gelişmeleri sessizce izlemeleri ve buradan yönlendirecekleri insansız hava araçları ile Rus ve Suriye üslerini vurmamaları acaba ne kadar mümkün olacaktır. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Soçi'de hatırlattığı gibi, Fırat'ın doğusundaki ABD güdümlü teröristler bundan sonra ne yapacaklardır?

Bu Arap Baharı meğer bir rüzgârla değil bir kasırga ile gelmiş bu coğrafyaya... Suriye'nin, Libya'nın, Mısır'ın hallerine bir bakın...