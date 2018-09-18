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MEHMET BARLAS
18 Eylül 2018, Salı BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Devletler arası pazarlıklar canlı yayınlanmamalıdır

Tahran'da Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katıldıkları "3'lü Zirve"nin 'e ilişkin başarısızlığının nedeni, bu zirvedeki tüm görüşmelerin canlı olarak televizyonlardan yayınlanmasıydı.

Canlı yayın hatası
Bazılarına göre bir Alman atasözü, bazılarına göre de Alman devlet adamı Bismarck'ın bir özdeyişi olan "Sosis imalatı ve siyasi pazarlıklar halk önünde yapılmaz. İkisi de mide bulandırır" deyişinin doğruluğu bu canlı yayın vesilesi ile bir kez daha doğrulandı.

Erdoğan-Putin
Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib'de ateşkes yapılsın" önerisinin Devlet Başkanı Putin tarafından "Teröristler burada değil ki, onlar ateşkese uymazlar" denilerek reddedilmesini, belirli çevreler köpürttüler.
"Putin Erdoğan'ı nasıl bozdu" içerikli video klipleri o günden beri YouTube'da dolaşıp duruyor.

Ders alınmıştır
Soçi'deki 3'lü Zirve Tahran'dan alınan dersle, kapalı kapılar arkasındaki görüşmelerin ve pazarlıkların televizyonlardan canlı olarak yayınlanmaları ile geçmiyor...
Ve bu zirvenin en ağırlıklı katılımcısının olduğunu söylememiz de gerekiyor. Çünkü 'nin ve Rusya'nın tutumlarında bir değişme olmazsa İdlib'i bekleyen insani facianın doğrudan etkileneceği ülke 'dir.

Ölüm-kalım ikilemi
Bütün Avrupa'nın "Aman bize gelmesinler de ne yaparlarsa yapsınlar" diyerek tribünden izlediği 3.5 milyon Suriyeli sığınmacıya Türkiye kucak açmıştır.
Ve aynı durum, yani ölüm-kalım ikilemi İdlib'li Suriyeliler için de tekrarlanmaya devam ederse, bunların sığınabilecekleri topraklar Türkiye'nindir.

Olumlu işaretler
Soçi'nin Tahran'daki sonuçsuzluktan farklı daha olumlu bir netice ile bitebilmesi ihtimali fazladır. Mesela Soçi öncesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye ordusunun yapacağı olası bir operasyona İran'ın katılmayacağını söyledi. İran'ın Suriye'de birçoğu paramiliter güçler olmak üzere 100 bine yakın silahlı gücü olduğu tahmin ediliyor. Bunun gibi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da İdlib'deki siviller için bir insani koridor açılması gereğinden falan söz etmeye başladı.

Erdoğan'ın değerlendirmesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye giderken şu değerlendirmeyi yapıyordu:
"- Tahran'daki görüşmede ben Sayın Putin'i daha olumlu gördüm. Temenni ederim ki olumlu yaklaşımlarını devam ettirirler. İdlib'de içeride muhaliflerin arasında bulunan terör gruplarına karşı hep birlikte adımları atalım. Ama bahane üreterek orayı bombalamak gibi bir adımın içinde de olmayalım."

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