Tahran'da Erdoğan, Putin ve Ruhani'nin katıldıkları "3'lü Zirve"nin İdlib'e ilişkin başarısızlığının nedeni, bu zirvedeki tüm görüşmelerin canlı olarak televizyonlardan yayınlanmasıydı.

Canlı yayın hatası

Bazılarına göre bir Alman atasözü, bazılarına göre de Alman devlet adamı Bismarck'ın bir özdeyişi olan "Sosis imalatı ve siyasi pazarlıklar halk önünde yapılmaz. İkisi de mide bulandırır" deyişinin doğruluğu bu canlı yayın vesilesi ile bir kez daha doğrulandı.

Erdoğan-Putin

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İdlib'de ateşkes yapılsın" önerisinin Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından "Teröristler burada değil ki, onlar ateşkese uymazlar" denilerek reddedilmesini, belirli çevreler köpürttüler.

"Putin Erdoğan'ı nasıl bozdu" içerikli video klipleri o günden beri YouTube'da dolaşıp duruyor.

Ders alınmıştır

Soçi'deki 3'lü Zirve Tahran'dan alınan dersle, kapalı kapılar arkasındaki görüşmelerin ve pazarlıkların televizyonlardan canlı olarak yayınlanmaları ile geçmiyor...

Ve bu zirvenin en ağırlıklı katılımcısının Cumhurbaşkanı Erdoğan olduğunu söylememiz de gerekiyor. Çünkü Suriye'nin ve Rusya'nın tutumlarında bir değişme olmazsa İdlib'i bekleyen insani facianın doğrudan etkileneceği ülke Türkiye'dir.

Ölüm-kalım ikilemi

Bütün Avrupa'nın "Aman bize gelmesinler de ne yaparlarsa yapsınlar" diyerek tribünden izlediği 3.5 milyon Suriyeli sığınmacıya Türkiye kucak açmıştır.

Ve aynı durum, yani ölüm-kalım ikilemi İdlib'li Suriyeliler için de tekrarlanmaya devam ederse, bunların sığınabilecekleri topraklar Türkiye'nindir.

Olumlu işaretler

Soçi'nin Tahran'daki sonuçsuzluktan farklı daha olumlu bir netice ile bitebilmesi ihtimali fazladır. Mesela Soçi öncesinde İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Suriye ordusunun yapacağı olası bir operasyona İran'ın katılmayacağını söyledi. İran'ın Suriye'de birçoğu paramiliter güçler olmak üzere 100 bine yakın silahlı gücü olduğu tahmin ediliyor. Bunun gibi Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da İdlib'deki siviller için bir insani koridor açılması gereğinden falan söz etmeye başladı.

Erdoğan'ın değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Soçi'ye giderken şu değerlendirmeyi yapıyordu:

"- Tahran'daki görüşmede ben Sayın Putin'i daha olumlu gördüm. Temenni ederim ki olumlu yaklaşımlarını devam ettirirler. İdlib'de içeride muhaliflerin arasında bulunan terör gruplarına karşı hep birlikte adımları atalım. Ama bahane üreterek orayı bombalamak gibi bir adımın içinde de olmayalım."