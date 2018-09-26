ABD Başkanı Donald Trump, BM Genel Kurulu'na hitaben konuşma yapmaya başlamadan önce, Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton basın mensuplarına Amerika'nın dünyada tek başına olacağını ima eden ABD Anayasası'nın egemenliğe ilişkin maddesinin bulunduğu metni dağıtmış. Buna göre Trump yönetimindeki Amerika dünyadaki bütün antlaşmalardan ve ittifaklardan uzak kalmayı amaçlamaktaymış.

Dostu yok

Bilinen sözdür...

"Ben kendimi düşmanlarıma karşı korurum.

Beni dostlarıma karşı kim koruyacak" denilir ya... Böylece dünya ülkeleri artık kendilerini ABD'ye karşı daha kolay koruyacaklar.

Çünkü ABD dünyada tek başına ve dostu da, müttefiki de yok artık...

Tek taraflı

Mesela biz PKK/PYD'yi silahlandırıp sınırımızda üslendiren ABD'nin bu davranışını artık "Hiçbir ülke müttefikine karşı böyle davranır mı" diyerek hayretle karşılamayacağız. Ya da ajan papaz Brunson'un yargılanmasını Türkiye ile ilişkileri bozmaya vesile eden Trump yönetimine "O zaman siz papazı alın karşılığında da sizdeki FETÖ papazını bize verin" demeyeceğiz. Çünkü artık ilişkiler iki taraflı değil... Önce ABD var. Sonra da kimse yok.

Ajan aranıyor

Ancak sanmayın ki kendisinden başka hiçbir ülkeye değer vermeyen bu ABD yönetimi, diğer ülkeleri yok da sayıyor. Hiç de öyle değil. Trump yönetimi diğer ülkeleri önemli bulmasa bile, o ülkeler vatandaşları arasındaki ABD ajanlarına büyük değer veriyormuş.

Yeni strateji

Gina Haspel ABD Başkanı Donald Trump tarafından CIA Başkanlığı'na terfi ettirilmesi sonrası ilk kez teşkilatın yeni stratejisini açıklamış.

Casuslarla analistlerin en ağır, en zorlu meselelerle ilgili istihbarat toplamaya daha fazla odaklanacağını söyleyen Haspel, "Rakip ulus devletlere odaklanmamızı keskinleştiriyoruz" vurgusunu yapmış.

Türkçe konuşan ajanlar

CIA Direktörü Haspel, yabancı dil uzmanlığı olan ajanları ellerinde tutmak, yenilerini yetiştirmek ve saflarına katmanın öncelikleri arasında olduğunu belirtirken özellikle Arapça, Çince, Farsça ve Türkçe konuşan ajan istihdam ettiklerinin altını çizmiş.

Türkçe konuşan CIA ajanları acaba orada mı, yoksa burada yani aramızda mı istihdam ediliyorlardır?