Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Mehmet Barlas > Trump “Beyaz Saray”ı bırakıp “Trump Tower”a dönse çok iyi olurdu
MEHMET BARLAS
27 Eylül 2018, Perşembe BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Trump “Beyaz Saray”ı bırakıp “Trump Tower”a dönse çok iyi olurdu

ile Amerika arasında zaten uzlaşılan konulardan daha çok anlaşmazlık konuları var. Bunların başında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin faili olduğu kanıtlanan elebaşına Amerika'nın kucak açması var. Bunun yanında FETÖ güdümlü Halkbank Davası ve Rıza Zerrab'ın durumu bile başlı başına bir problem kaynağıdır.

Eski güzel günler
Ne var ki geride kalan problemlerle dolu günleri özleyeceğe benziyoruz.
'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın içeriği de üslubu da, önümüzdeki dönemde Amerika ile yeni ve sıcak ihtilaflar yaşayacağımızı gösteriyordu.
Örneğin 'ı tehdit ederken, bu ülkeye uygulanacak yaptırımları çiğneyecek ülkeleri de tehdit ediyordu. Bizim enerji ihtiyacımızın önemli bölümünü İran'dan sağladığımızı ve bunun da devam edeceğini düşünürsek, bir sıcak ihtilaf noktası şimdiden görülebilir.

Tehlikeli bekleyiş
Bir diğer önemli konu da toprakları ide ve bizim sınırımızda Amerika'nın / teröristlerini silahlandırması ve adeta bir yeni Kürt devleti kurulması için çaba harcamasıdır. 'e dönük teröristlerden ve ağır silahlardan arındırılma süreci Fırat'ın doğusunu da içine alırsa, bir diğer sıcak ihtilaf ve hatta çatışma noktası gündeme gelebilir.

Filistin yok mu?
Trump Amerika'sının körü körüne İsrail'i her konuda desteklemesi ve gerçeğini yok sayması da, Türkiye ile ciddi bir yol ayrılığının işareti değil midir? Ya da Türkiye'de ev hapsindeki ajan papaz Brunson'un yargılanmasının Amerika tarafından yok sayılması da, böyle bir kriz konusudur.

Evine dönsün
Bu arada Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için Çin'e yaptırımlar uygulayan Trump Amerikası, acaba bu sistem Türkiye'ye de geldiği zaman ne yapacaktır? Şu anda dünyanın kabadayısı rolü oynayan Donald Trump'ın en kısa zamanda 'dan ayrılıp Trump Tower'a dönmesinde sayılamayacak kadar çok yarar vardır.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI Tüm Yazıları >
BİZE ULAŞIN