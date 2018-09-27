Türkiye ile Amerika arasında zaten uzlaşılan konulardan daha çok anlaşmazlık konuları var. Bunların başında 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin faili olduğu kanıtlanan FETÖ elebaşına Amerika'nın kucak açması var. Bunun yanında FETÖ güdümlü Halkbank Davası ve Rıza Zerrab'ın durumu bile başlı başına bir problem kaynağıdır.

Eski güzel günler

Ne var ki geride kalan problemlerle dolu günleri özleyeceğe benziyoruz.

Donald Trump'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmanın içeriği de üslubu da, önümüzdeki dönemde Amerika ile yeni ve sıcak ihtilaflar yaşayacağımızı gösteriyordu.

Örneğin İran'ı tehdit ederken, bu ülkeye uygulanacak yaptırımları çiğneyecek ülkeleri de tehdit ediyordu. Bizim enerji ihtiyacımızın önemli bölümünü İran'dan sağladığımızı ve bunun da devam edeceğini düşünürsek, bir sıcak ihtilaf noktası şimdiden görülebilir.

Tehlikeli bekleyiş

Bir diğer önemli konu da Suriye toprakları içinde ve bizim sınırımızda Amerika'nın PKK/PYD teröristlerini silahlandırması ve adeta bir yeni Kürt devleti kurulması için çaba harcamasıdır. İdlib'e dönük teröristlerden ve ağır silahlardan arındırılma süreci Fırat'ın doğusunu da içine alırsa, bir diğer sıcak ihtilaf ve hatta çatışma noktası gündeme gelebilir.

Filistin yok mu?

Trump Amerika'sının körü körüne İsrail'i her konuda desteklemesi ve Filistin gerçeğini yok sayması da, Türkiye ile ciddi bir yol ayrılığının işareti değil midir? Ya da Türkiye'de ev hapsindeki ajan papaz Brunson'un yargılanmasının Amerika tarafından yok sayılması da, böyle bir kriz konusudur.

Evine dönsün

Bu arada Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığı için Çin'e yaptırımlar uygulayan Trump Amerikası, acaba bu sistem Türkiye'ye de geldiği zaman ne yapacaktır? Şu anda dünyanın kabadayısı rolü oynayan Donald Trump'ın en kısa zamanda Beyaz Saray'dan ayrılıp Trump Tower'a dönmesinde sayılamayacak kadar çok yarar vardır.