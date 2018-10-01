TBMM'nin bugünkü toplantısı ile yeni bir yasama yılına daha giriyoruz. Zaman zaman darbelerle ve komplolarla ara verilen çok partili ve özgürlükçü demokratik yaşamın merkezinde, her zaman TBMM olmuştur. Ve 15Temmuz darbe girişiminin bombalarının hedef aldığı TBMM artık gerçekten "Gazi"dir de...



Erdoğan açacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yeni yasama döneminin açılış konuşmasını yaparken, muhtemelen Türkiye'ye kurulan tuzaklardan ve bunların arkasındaki güçlerden de söz edecektir. Özellikle Rusya ile varılan "Soçi Uzlaşması"nın sınırlarımızın güvenliğine katkısı da sanırım Erdoğan'ın konuşmasında değineceği konulardan biri olacaktır. Ekonominin yarınına dönük olarak atılan istikrar adımları da, konuşmada mutlaka yer alacaktır.



Cumhur İttifakı

Hepimiz bu ülkeye kaderlerini bağlamış vatandaşlar olarak, Türkiye'nin yarınına güvenle bakıyoruz. Yaşadığımız dönemlerdeki zorlukları ve engelleri, ulusal bilincimiz sayesinde büyük yaralar almadan aşabildik. Devlete sızan FETÖ imamlarını, 15 Temmuz 2016'dan bu yana büyük bir kararlılıkla temizlemekteyiz. Ve 24 Haziran seçimleri ile siyasetin önümüzdeki dönemine damgasını vuran istikrar, TBMM'deki "Cumhur İttifakı"na da dayalı olarak en az beş yıl daha sürecektir.



Af teklifi

Bu arada siyasetin gündeminin öncelikli konularından birinin önümüzdeki dönemde MHP tarafından hazırlanan "Af teklifi" olacağı da kesindir. Önemli olan MHP'nin bu af teklifini Cumhur İttifakı'nın ortak girişimi gibi, gerçek ötesi bir duruma bağlamamış olmasıdır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin toplantısında bu durumu "Şartlı ceza indirimi teklifimiz, 24 Eylül'de TBMM'ye sunuldu. Eksiğiyle fazlasıyla teklif bizzat MHP'ye aittir. Dürüstüz, tutarlıyız, sözlerimizi tutacağız. Kararlıyız, başaracağız" sözleri ile vurgulamıştır.



Bahçeli'nin sözleri

Önümüzdeki günlere Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bu konuyu da baş başa görüşmelerinde bir çözüme bağlayacaklardır. Bu vesile ile Bahçeli'nin, af teklifinin içeriğini açan cümlelerini hatırlatayım:

"- Bazı suçlar affedilemez... Bunlar terör suçları, çocuk ve kadın katliamcıları, kasten insan öldüren katillerdir. Biz bir defa infaz sürelerinde 5 yıllık ceza indirimi öneriyoruz... Rahşan Affı tekerrür ediyor, Çakıcı affı geliyor diyenler acele ve ezbere konuşanlardır. Biz teklifimizin tartışılmasını istiyoruz."