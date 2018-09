Türkiye ile Almanya'nın zedelenen ilişkilerini onarmaya çalışan Başbakan Angela Merkel'in işi, kolay değil. Çünkü başta medya olmak üzere Almanya'da Türkiye'yi düşman ilan eden baskı grupları, çabalarına hiç ara vermiyorlar. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya'yı ziyaret ettiği gün yayınlanan "Die Welt" gazetesi Kapatılan "Taraf"ı hatırlatmak için "Biz Tarafız" (Wir sind Taraf) manşeti ile çıkmıştı.



FETÖ yanlıları

"Basına özgürlük" sloganı ile Türkiye'de basının özgür olmadığını ve FETÖ medyasının bastırıldığını yazıp söyleyenler, Türkiye ile Almanya'nın arasının düzelmemesi için ellerinden geleni yapacaklar.

Angela Merkel hem Erdoğan'ı rahatsız etmemeye hem de Alman medyasının tersine gitmemeye çalışarak konuştu ortak basın toplantısında... Bunların temsilcilerinin Erdoğan-Merkel ortak basın toplantısında sordukları soruları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları cevapları kayda geçirmeliyiz...



Bir soru

Soru- Sayın cumhurbaşkanına sormak istiyorum. Enver Altaylı Türkiye'de de tanınan bir insan. 14 aydır iddianame olmadan tutuklu kendisi. Siz de dindar bir insansınız. Merhamet duygusundan hareket ederek, böyle bir insanın tahliye olması makul olmaz mıdır?



Altaylı kimdir?

Erdoğan- "Enver Altaylı... Acaba ben sorsam Enver Altaylı'yı tanır mısınız diye... Geçmişinde bu kişinin neler olduğunu bilir misiniz diye. Türkiye'nin istihbarat sistemi içinde de dolaylı olarak yer aldığını bilir misiniz diye sorsam acaba siz bilir misiniz? Bu istihbarat sisteminde ne gibi işlevler görmüş?

Türk yargısı bu kişiyi acaba niçin tutuklamış? Onun için biz yargıya saygı duymak zorundayız."



Bir diğer soru

Soru- Can Dündar'ın akredite olması ama sayın cumhurbaşkanını dikkate alarak kendisi gelmemiş buraya, bu konuyu ele aldınız mı? Nazi serzenişlerinizden ötürü özür dilediniz mi? Sayın Dündar'ın iade talebi varmış kendisiyle ilgili, bunu bir kışkırtma olarak mı görüyorsunuz? Dündar hâlbuki akredite olmuştu.



Can Dündar ajan mıdır?

Erdoğan- "...Fakat son söylediğiniz kişiye gelince; önce Can Dündar'ın bir ajan olduğunu, devletin sırlarını ifşa etme durumunda olan bir kişi olduğunu ve bunun 5 yıl 10 aya mahkûm edildiğini biliyorsunuzdur. 5 yıl 10 aya mahkûm olan bir kişi, kaçarak Almanya'ya gelmiştir. Şu anda bu kişi Türk yargısına göre bir mahkûmdur ve 5 yıl 10 ay mahkûmiyeti vardır, ajandır. Devletin sırlarını ifşa etmiştir." Görüldüğü gibi işimiz kolay değil.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini ve devlete sızmasını görmezden gelen bir medyanın kamuoyunu oluşturduğu Almanya ile ilişkilerimizi rayına oturtmaya çalışıyoruz.