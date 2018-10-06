İnsanlar da, insanlık da hep bekler... Kimi elindeki malın değerinin artmasını, kimi de sevdiği ile birlikte olmayı bekler. Toplumlar daha istikrarlı, daha güvenli ve kavgasız günlerin gelmesini bekler. Bir de hiç tahmin edilemeyen içerikli bekleyişler vardır... Bunlara son örnek, Marmaris'ten gelen mücevher soygunculuğu haberinde vardı.



Yüzük hırsızı turist

Habere göre 54 yaşındaki İrlandalı turist Ian Camppel, Marmaris çarşındaki bir kuyumcuya girmiş ve pırlanta taşlı yüzükleri görmek istemiş. İddiaya göre Ian Camppel kuyumcudaki tezgâhtarın bir anlık dalgınlığından faydalanarak 40 bin dolar değerindeki bir tektaş pırlanta yüzüğü avucunun içine sıkıştırarak dükkândan çıkmak istemiş. Durumu fark eden tezgâhtar pırlanta sever turisti kapıda durdurunca, Camppel avucundaki yüzüğü yutmuş... Çağrılan polis ekipleri kuyumcudaki güvenlik kamera kayıtlarını incelemişler ve Camppel'ın yüzüğü çaldığı belirlenmiş.



Tuvalet kapısında bekleyiş

İşte bu noktadan sonra yazının başında sözünü ettiğim tahmin edilmeyen içerikli bekleyiş başlıyor. Kuyumcunun sahibinin yaptığı açıklama bu bekleyişin nedenini de anlatıyor...

"- Hastanede Camppel'in çaldığı yüzüğü yuttuğu ortaya çıktı. Turiste, pırlantayı çıkarmak için tedavisini üstleneceğimizi ve kendilerine geri vermesi halinde şikâyetçi olmayacağımızı söyledik. Tüm iyi niyetimize rağmen hırsızlığı kabul etmedi. Ancak çekilen 4 ultrason ile pırlantanın kalın bağırsağında olduğu net şekilde ortada. Çıkarılması için doktorlar uğraşıyor. 11 saattir hastanede başında bekliyorum."



Farklı bir bekleyiş

İrlandalı turiste yüzüğü dışkılama yoluyla çıkartabilmesi için sindirimi hızlandırıcı ilaç, yani müshil verildiği öğrenilmiş... Son haberlere göre yüzüğün kalın bağırsaktan çıkması için 15 santimetre kalmış. Camppel'ın, hastane bahçesinde polis eşliğinde, sık sık yürütülüp, koşması da sağlanıyormuş.

Kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, İngilizce olarak, "Komandolar gibiyim" diye ellerini havaya kaldırarak, selam da veriyormuş.

Evet... Hiç sizden çalınan değerli bir eşyayı yutan kişinin "Başında", def-i hacet etmesi için 11 saat beklediğiniz oldu mu?