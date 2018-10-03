Şu anda dünya "Amerika Birleşik Devletleri" diye bilinen bir kriz üretim merkezinin yol açtığı istikrarsızlıklarla boğuşmakta...

Bu ülkenin başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma ile, uluslararası ilişkileri düzenleyen kurumlara Amerika'nın artık önem vermediğini ve globalleşmeyi yok saydıklarını söylemişti.



Bu kıta onun arka bahçesiymiş

Trump sanki iki yüzyıl öncesinde yaşıyormuş gibi Amerika kıtasının düzenini Monroe Doktrini'ne bağlamıştı.

Yani Güney Amerika'yı "Arka bahçe" olarak gören bu anlayış uyarınca, ABD'nin mesela Venezuela'ya müdahale hakkı var gibiydi. Trump'ın dünyanın kabadayısıymış gibi kendi ülkesinden başka hiçbir ülkenin çıkarlarını önemsemeyen tutumunun, bize yani Türkiye'ye ne şekilde yansıdığını biliyoruz.



Kandil'e destek onlardan

Son olarak dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarla durumu bütün açıklığı ile gündeme getirdi. İçişleri Bakanı Soylu "Bazı devletlerin istihbarat servisleri terör örgütlerine eğitmenler gönderiyor.

Silah ve para desteği sağlıyor. Stratejik ortağımız ABD'nin vatandaşları Kandil'e gidiyor. Silah eğitimi verip, medyanın nasıl kullanılması gerektiğini teker teker anlatıyor.

Bütün detaylarıyla..." şeklinde konuştu.



Münbiç'te onlar var

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da İsviçre'de basınla konuşurken "Artık Münbiç'ten YPG'lilerin tamamen çıkarılması ve Münbiç'in yerel halka bırakılmasının zamanı gelmiştir" dedi. Bakan Çavuşoğlu, söz konusu mutabakatın ABD ile harfi harfine uygulanması gerektiğinin altını çizerek, "Onlardan kaynaklanan bir gecikme oldu ama tamamen kötü işliyor ya da hiç işlemiyor diyemeyiz" diye konuştu.



Her şeyde varlar

Görüldüğü gibi stratejik ortak ABD, Türkiye'nin güvenliğini hedef alan örgütlerin arkasındadır. Ayrıca 15 Temmuz 2016 darbe girişiminin örgütleyicisi FETÖ, Amerika'nın himayesindedir.

Halkbank Genel Müdür yardımcısı Amerikan zindanlarındadır.

Ve ABD casus papaz Brunson için Türkiye'ye yaptırımlar uygulamaktadır.

Keşke mümkün olsa ve Kolomb'un Amerika kıtasını keşfettiği 1492 öncesine dönebilsek...