"Cumhurbaşkanlığı Anayasal Sistemi"ne geçişi pek farkına varmadan gerçekleştiriyoruz... Mesela dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasama döneminin açılış konuşmasını yaptığı Genel Kurul salonunda, Bakanlar Kurulu'na ayrılan bölüm yoktu. Zaten Cumhurbaşkanı da artık "Bakanlar Kurulu" demiyor "Kabine" diyor.



Uyum çalışmaları

Bir şirkette veya bir meslekte eskisinden çok farklı bir yeni modele geçilirken, aylarca alıştırma ve uyum çalışmaları yapılır.

Bizim gazetecilik mesleğinde bilgisayarlı ve internetli döneme geçilirken, bir Avusturya gazetesinin yazı işleri müdürünün bilgisayarının süs gibi masa üzerinde bulunduğu ve ne elektriğe ne de internete bağlı olduğu fark edilmiş ve mizah konusu olmuştu.



Kanunları kim yapıyor?

Yeni Cumhurbaşkanlığı Anayasal Sisteminin eski Parlamenter Sistemden en farklı yanını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle anlatıyordu:

"- Bildiğiniz gibi yeni yönetim sisteminde Cumhurbaşkanı'nın Meclis'e bütçe dışında kanun teklifi ya da tasarı sunma imkânı yok.

Kanunlar ancak sizlerin teklifiyle Meclis gündemine gelebiliyor."

"- Gerek AK Parti grubundaki, gerekse diğer partilere mensup milletvekillerimizin kanun teklifiyle ülkemize çok önemli hizmetler yapacağına inanıyorum."



Yürütme erki

Bakanlar Kurulu'nun yani "Kabine"nin kanun tasarısı getirme yetkisinin bulunmayacağı ve Cumhurbaşkanlığı'nın TBMM'ye sadece bütçe kanunu tasarısını sunabileceği bir sistemi düşünebiliyor musunuz?

Veya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anlatımıyla "Yürütme" erkinin yeni sistemde nerede olacağını biliyor musunuz?



Tek muhatap Cumhurbaşkanı

"- Yürütmenin tek muhatabı Cumhurbaşkanı'dır. Milli iradenin önünde engel oluşturan sistem içindeki tüm vesayet mekanizmaları artık ortadan kalkmıştır.

Milletimiz gerektiğinde kimden hesap soracağını bilmektedir.

Elbette her geçiş dönemi gibi bu süreçte de birtakım sıkıntılar yaşanıyor olabilir. Her sıkıntıya anında müdahale ediyor ve hemen hal yoluna koyuyoruz."

Evet... Bizler yeni sisteme henüz tam alışmamışken, yeni sistem uygulanmaya başladı bile. Bakalım kimler, MHP'nin "Af teklifi" dışında ne tür kanun teklifleri hazırlayacaklar?