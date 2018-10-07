Eski pazar günleri ile yenileri arasındaki temel fark, yeni pazar günlerine damga vuran internetin ve tablet bilgisayarların veya akıllı telefonların varlığı değil midir?



Montserrat Caballe

Örneğin dün 85 yaşındayken Barselona'da bir hastanede hayatını kaybeden büyük soprano Montserrat Caballe'yi, bu pazar tabletinizden YouTube'a girerek doya doya dinleyebilirsiniz. Caballe'nin 1998'de Freddie Mercury ile "Barselona"yı söylerken yaptıkları düeti dinlerken, hemen sonra Pavarotti ile Zuccero'nun "Miserere"sine de geçebilirsiniz. Bu arada Anna Netrebko ve Aida Garufillina gibi Rus sopranolarının konserlerini dinlemeniz de mümkündür.



Leon Lederman

İki gün önce 94 yaşındayken vefat eden fizikçi Leon Lederman'ı geniş kitleler 1998'de kazandığı Nobel ödülünü, 2015'te satılığa çıkartması ile biliyor. Lederman, Nobel ödülünü 2015 yılında sağlık masraflarını karşılamak için açık artırmaya çıkarmıştı. Ödül, 765 bin dolara alıcı bulmuştu.



Tanrı parçacığı

Eğer Lederman'ın fizik bilimi açısından ne anlam taşıdığını da anlamak isterseniz Google'a adını yazın. O zaman Lederman'ın 1993'te yayınlanan "Tanrı Parçacığı" kitabı da karşınıza çıkar. Leon Lederman, 1988'de atom altı parçacığın keşfinde oynadığı rolden dolayı Nobel Fizik Ödülü'nü kazanmıştı.



Higgs Bozonu

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) geçen yıl gerçekleştirilen tarihi deneyde de "Higgs parçacığı"nın varlığı, daha güçlü bir şekilde doğrulanmış... Evrenin başlangıcında bu parçacık yani "Higgs Bozonu" olmasaymış ya da farklı bir şekilde ortaya çıksalarmış, belki de yıldızlar, gezegenler ve dolayısıyla yaşam oluşmayacakmış.



Putin eğlencesi

Bu gibi akıl yorucu konular sizi yoruyorsa, bu pazar günü yine Donald Trump'a takılabilirsiniz.Trump'ın bir mitingde "Putin'le boks maçı yapsam onu benzetirdim" demesini geçer ve geçen hafta "Biz olmasak Suudi hanedanı iki hafta bile tahtta kalamazdı" demesine Suudi Veliahtı Muhammed bin Selman'ın verdiği cevap, bu pazar gününüze eğlence katabilir...



Muhammed bin Selman

Veliaht Prens, Bloomberg televizyonuna verdiği söyleşide Donald Trump'ın Suudi Arabistan'la ilgili yaptığı açıklamalar için "Suudi Arabistan tarihte 1744'ten bu yana mevcut. Sanıyorum, ABD'den 30 yılı aşkın süre önce vardı." demiş ve Trump'ın son açıklamalarının çok isabetli olmadığını belirtmiş. Veliaht Prens, "Suudi Arabistan güvenliği karşılığında herhangi bir bedel ödemeyecektir. ABD'den aldığımız tüm silahların parasını ödedik. Bunlar bedavadan gelen silahlar değil" ifadesini kullanmış.

Ne dersiniz? Bütün bunlar bir pazar gününüzü farklı kılmaz mı?