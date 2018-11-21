Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli arasında yapılacak görüşme, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin yönünü belirleyebilir.

Bugün Türk siyasetinin ana çizgisi, TBMM'deki AK Parti- MHP çoğunluğuna dayalı olan Cumhur İttifakı içinde belirlenmekte.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere de taşıyabilir.

İstanbul ve Ankara

Olaya somut örneklerle girmek gerekirse, gerek Cumhur İttifakı için, gerekse Türk siyasetini PKK ve FETÖ etkisinden korumak açısından, İstanbul ve Ankara'daki yerel seçimler büyük önem taşımakta. CHP'nin gerek HDP gerekse İyi Parti ile kurduğu ittifaklar, İstanbul ve Ankara'da, sözünü ettiğimiz etkileri aktive edebilir.

Özellikle HDP'nin Güneydoğu'da kaybettiği itibarı, CHP'nin yardımı ile İstanbul'a taşımak istediği çok iyi biliniyor.

Bahçeli'nin çizgisi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bu gerçeklerin ışığında Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere de taşımayı düşünürken, sade kendi partisinin değil Türk demokrasisinin geleceğine dönük endişeleri de seslendiriyordu. Bu açıdan MHP'nin sözcülerinin çeşitli nedenlerle Cumhur İttifakı'nı zedeleyebilecek söylemlerine izin vermedi.

Çeşitli konularda MHP ile AK Parti arasındaki yaklaşım farklarını çok açık ifadelerle seslendirdi.

Ama bu arada Cumhur İttifakı'nı da hep korudu.

Cumhur İttifakı

Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli görüşürlerken, işte bu gerçeklerin rahatlığı içinde Cumhur İttifakı'nı yerel seçimlere taşımanın yollarını arayacaklar.

MHP İstanbul ve Ankara'da AK Partili adayların seçimi kazanmaları için seçmen tabanında Cumhur İttifakı'nı harekete geçirirken, Erdoğan da MHP'nin güçlü olduğu bazı kentlerdeki AK Partili seçmenlere Cumhur İttifakı'nı hatırlatacaktır.

Hayati bir diyalog

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin Türk demokrasisine sağlıklı çözümler getireceğine inanıyorum. 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında izlediği çizgiden hiç taviz vermeyen Bahçeli, Yeni Türkiye'nin lideri Erdoğan'la diyalogunu hiç kesmemelidir. Bu diyalog Türkiye'yi hedef alan komplolara karşı en etkili direnç merkezidir.