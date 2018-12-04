Ekonominin de siyasetin de en etkili yönlendiricileri "Beklentiler"dir.

Piyasa da, insanlar da, içinde bulundukları ortamın geleceğini nasıl görüyorlarsa, ekonomi de siyaset de o ölçüde süratle iyiye ya da kötüye gider.

Moralsiz günler

Biz Türk vatandaşları olarak en olumsuz beklentilerle yaşamaya da alışığız.

Çok uzağa gitmeye gerek yok. Gezi kalkışması günlerini ya da 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişimini hatırlayın. Ne insanlarda moral ne de piyasalarda güven kalmıştı o günlerde.

Kötü günler geride kalıyor

Ancak bir de özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı tutumu ve arkasındaki halk desteği ile Türkiye'nin bugününe ve yarınına sahip çıkmasını ve o kötü günleri nasıl geride bıraktığımızı hatırlayın.

Güneydoğu kentlerinin çukur savaşları yaşadığı günler, bugün Türk güvenlik güçlerinin sınırlarımız içinde PKK'yı yok etme noktasına getirmesine dayanmıştır. FETÖ'nün devlete sızmasının son kalıntıları da temizlenmek üzeredir.

Zorluklar aşılıyor

Bugün de Türkiye çeşitli zorluklarla kuşatılmış durumda. Sadece içinde bulunduğumuz coğrafyanın zorluklarından kaynaklanan sorunları hatırlamak bile, hangi konumda bulunduğumuzu anlamaya yeterlidir. Ancak biliyoruz ki Türkiye Suriye'den bize yansıyan kriz konularını da aşacaktır. Özellike ABD güdümündeki PKK/PYD oluşumunun etkisizleştirilmesi, gündemin öncelikli konusudur. Bu arada Suudi Arabistan önderliğindeki ve İsrail güdümündeki Türkiye'yi hedef alan komplolar da, Kaşıkçı suikastının açığa çıkartılması ile etkisizleştirilmiştir.

Ekonomi iyiye gidiyor

Ekonomimizi hedef alan saldırıları geride bıraktığımızın işaretlerini de alıyoruz.

Enflasyon rakamlarındaki düşüş, cari ödemeler dengesindeki açığın azalması ve Berat Albayrak yönetimindeki ekonomi bürokrasisinin, problem olabilecek konulara anında müdahaleleri, ekonomiye dönük beklentilerimizi pozitife döndürüyor.

Seçime doğru

Bütün bu verilerin ışığında 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin Türkiye'deki istikrar ve güven duygusunu pekiştireceğini söyleyebiliriz. Bu açıdan "Beklentiler" şu anda Türkiye'nin yarınını aydınlatıyor.