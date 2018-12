Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'a PKK/PYD'ye verilen desteğin Türkiye için ne anlama geldiğini mutlaka açık ve seçik anlatmıştır. Ancak bu anlatımın ABD'nin Suriye topraklarına dönük projelerini ne ölçüde etkileyeceğini kestirmek mümkün değildir.



İsrail'in güvenliği

Trump Amerika'sının şu anda Ortadoğu'ya dönük en somut hedefi, her ne olursa olsun İsrail'in güvenliğini korumaktır. Bu konuda en ciddi adım İran'ı karşı kampta ilan etmek olmuştur. İran'ın nükleer başlıklı füzelerinin bir gün Tel Aviv'de patlayacaklarına dönük endişe, ABD'yi İran'a karşı zecri tedbirler almaya ve yaptırımlar uygulamaya itmektedir. Ne yazık ki ABD İsrail'in güvenliğini hayati bir öncelik olarak benimserken, İsrail'in işgali altındaki topraklarda yaşayan Filistinlilerin can güvenliklerini yok saymaktadır.



Bölünme korkusu

Bir başka ciddi mesele de ABD'nin Ortadoğu ülkelerini sürekli bölünme tehdidi altında tutmasıdır. Zaten Irak'ın işgali ile bu ülke fiilen üçe bölünmüştür. Suriye'deki iç savaş ise, ABD'yi bu ülke topraklarında bir Kürt devleti kurma projesine yönlendirmiştir. Bu proje ise sade Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit altında tutmuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin güvenliği ve bütünlüğü de tehdit altında tutuluyor. "Fırat'ın doğusu" diye isimlendirilen kriz kaynağı, yeni bir sıcak çatışmanın kaynağı olarak görülüyor.



Lavrov uyardı

Bu konuda en son ve en somut tepki Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Lavrov'dan geldi. Sergey Lavrov, ABD'nin Fırat'ın doğusunda PKK/YPG'ye verdiği desteğin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, "ABD burada devlet benzeri yapılar kurmaya çalışıyor" dedi. Lavrov, bu gelişmenin çok tehlikeli olduğunu söyleyerek, Türkiye, İran ve Irak için bu konunun çok önemli olduğunu belirtti.



Kürt kartını oynuyor

Lavrov şöyle konuştu:

"- Fırat'ın doğusunda olanlar, doğrudan Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlali. ABD, özel kuvvetleri ile danışmanlarının bulunduğu Fırat'ın doğusu ve Suriye'nin başka bölgelerindeki eylemleriyle 'Kürt kartını' oynuyor. Bu Kürt meselesinin bölge ülkelerinde (Türkiye, Irak, İran) ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurursak, bu çok tehlikeli bir oyun."

Evet... Sonunda Türkiye'nin hayati çıkarlarının stratejik ortak ABD'ye karşı Rusya tarafından savunulacağı günleri de yaşamaktayız. Bakalım bu süreç nasıl sonuçlanacak?