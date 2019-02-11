Aslında iktidarda olmak, muhalefette olmakla karşılaştırıldığında hiç de özenilecek bir durum değildir. Bu gerçeği anlamak için şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğraştığı ve çözüm aradığı sorunlar ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun gündemini işgal eden konuları karşılaştırmak yeterlidir.



Erdoğan'ın gündemi

Erdoğan Suriye sınırındaki güvenli bölgeyi Rusya'yı, Amerika'yı ve Esad'ı aynı çizgide nasıl buluşturarak oluşturacağını mı, yoksa birilerinin besin maddelerini stoklayarak fiyatlarla oynamalarının nasıl önüne geçileceğini mi, FETÖ'nün devlete sızmasının son kalıntılarını nasıl en etkin şekilde temizleneceğini mi ve böyle irili ufaklı yüzlerce soruna nasıl çözüm arayacağını mı öncelikle düşünmelidir?



Kılıçdaroğlu'nun gündemi

Kemal Kılıçdaroğlu'na gelince onun uğraş konusu aslında tektir... Yerel seçimlerde CHP'nin güçlü olduğu yörelere ileride kendisine rakip olmayacak adayları belirlemek onun ana uğraş konusudur.

Bu yörelerde alt ve üst yapının yenilenmemesi, her yağmurda Bodrum'u su basması veya İzmir'de rüzgar esince kokudan durulmaması, Kılıçdaroğlu'nun umurunda bile değildir.



İnce belası

Kılıçdaroğlu siyasetin rantını, yerel yönetimlerden nasıl toplayacağını ve bunu yaparken bir takım isimlerin ileride başına bela olmamasını garanti altına almayı öncelikle uğraş olarak seçmiştir. Bu konuda Cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinden aday gösterirken yaptığı hatayı bir daha tekrarlamaması gerekmektedir.

Yeni bir Muharrem İnce belası asla yeniden üretilmemelidir. Bu arada doğru veya yanlış olmasına önem vermeden iktidarı da her konuda eleştirmek onun uğraşları arasındadır.



Hangisi daha iyi?

Yukarıda sırladığımız gerçeklerin ışığında siz olsaydınız iktidarda olmayı mı yoksa muhalefette vakit geçirmeyi mi yeğ tutardınız?

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Erdem Salonundaki konuşmasını şu bölümüne bakarak, ne demek istediğimizi daha kolay anlayacaksınız:

"-Eğer kendini devletten güçlü zannedenler varsa şunu bilsinler ki; devlet nasıl teröristlere Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te mağaraların içinde işini bitirdiyse; Halde müfettişleri dövmeye kalkışıp terör estirenlerin işini de biz en kısa zamanda bitiririz. Benim vatandaşımı sömürenler karşısında bizi bulacaklar."