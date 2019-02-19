Suriye'nin ne tür belalı bir kriz bölgesi olduğunu görmek için, "Gerilimi düşürme bölgesi" olarak kabul edilen İdlip'de yaşananlara bakmak yeter. Esad Rejimi, İdlip'in Şam'ın etki alanı dışında olmasını asla kabul etmiyor.



Yine bombalar

Sonuçta dün de İdlib şehir merkezinin El-Kusur Caddesi'nde iki bomba yüklü araç patladı. İlk belirlemelere göre 15 kişinin hayatını kaybettiği, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Bu arada Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını bir televizyon konuşmasında değerlendiren Beşar Esad, Soçi uzlaşmasını ve Astana Süreci'ni adeta yok sayarken Türkiye'ye meydan okudu.



Erdoğan ve Esad

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Isparta'daki mitingde Suriye sınırında Türkiye'yi tehdit edecek bir terörist oluşuma izin verilmeyeceğini vurgularken, Beşar Esad da televizyonda ABD ordusunun ayrılmasından sonra Türkiye'nin bölgede daha fazla etkili olmaya çalışacağını belirtiyordu. Esad Türkiye destekli SDG'nin tek çaresinin Şam ile işbirliği yapmak olduğunu söylüyordu. Erdoğan Isparta konuşmasında, "Türkiye sınırlarının dibinde bir terör oluşumuna göz yummayacak rıza göstermeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bu terör koridorunu yıkacağız" dedi.



Pazarlığa kapalıymış

Beşar Esad, "Amerikalılar sizi satacaktır. Suriye ordusundan başka kimse sizi koruyamaz" derken Türkiye destekli muhaliflerle Suriye anayasasını pazarlık etmeyeceğini söyledi. Esad, "Anayasa, bu ülkenin kaderi. Dolayısıyla savaşın kendisinden daha pahalıya mal olacak pazarlıklara açık değil" dedi. Esad, ülkenin egemenliğine saygı çerçevesinde BM'nin ülkedeki rolüne sıcak baktığını belirtti. Diğer yandan anayasa müzakereleri için ülkenin kuzeybatısında Esad karşıtlarını destekleyen muhalif temsilcilerin ise, "Türkiye'nin ajanı" olduğunu söyledi.