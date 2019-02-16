Mısır Parlamentosu yeni anayasa tasarısını oyluyormuş. Buna göre Sisi 2034 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı görevini sürdürebilecekmiş. 565 milletvekilinden 485'inin verdiği oylarla Cumhurbaşkanlığı süresi altı yıla çıkartılmış ve Sisi'ye iki dönem daha koltukta oturabilmesi imkanı tanınmış...



Garip bir dünya

Dünya medyası bu tür anlamlı(!) haberlerle dolu... Mesela Trump'ın Suriye'den çekilme kararına, Amerika'nın önde gelen generalleri karşı çıkıyorlarmış. Ya da Varşova'daki Ortadoğu Zirvesi'ne katılan ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirliği'ne göre, İran sorunu Filistin sorunundan daha önemliymiş.



Pompeo ve Bolton

Eğer dünyadaki gelişmeleri bu tür haberlerden izliyorsanız, gerçekleri ıskalayabilirsiniz... ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun ya da Trump'ın Güvenlik Danışmanı Bolton'ın açıklamalarından dünyadaki gelişmeleri anlamaya çalışıyorsanız, içinizden sürekli "Kendimi denize mi atsam" içerikli bir sesin geldiğini hissedersiniz.



Yeni dünya

Oysa dünya gerçekleri bütün bu anlamsızlıkları hükümsüz kılacak yönde gelişiyor... Artık dünyadaki tek süper devlet Amerika Birleşik Devletleri değil... Ayrıca artık Amerika canının istediği yerde ve zamanda, işine gelmeyenleri asıp kesemiyor. Müttefiki Türkiye'yi askeri darbelerle kesilen bir demokrasiye layık gören Amerika'nın balonu 15 Temmuz 2016 akşamı patladı. Amerika artık FETÖ'yle birlikte sonsuza dek mutluluk içinde yaşayabilir. Ama artık Türkiye'nin demokrasisine müdahale edemez.



Yeni diyaloglar

Türkiye'nin gerek Rusya gerekse İran ile kurduğu yapıcı diyaloglar, yeni dünyanın eskisinden farkını da gösteriyor. Bunun gibi yeni dünyanın yükselen değerleri olan Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerle de Türkiye, eskisinden çok farklı yapıcı ilişkiler kurmakta.



Gerçekler

Sonuçta Mısır'ın Sisi'si de İsrail'in Netanyahu'su da isterlerse sonsuza kadar görevde kalabilirler. Ama Ortadoğu eski Ortadoğu değil... Trump ne derse desin, Irak'taki Amerikan askerlerinin görevlerinin İran'ı gözetlemek olmasını önce Bağdat'ın kabul etmesi gerekiyor ama bu da pek mümkün değil galiba...