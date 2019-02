İçinde bulunduğumuz dönem, geçmişte yaşadığımız kararsızlıkla dolu dönemlerden o kadar farklı ki... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde geçen 16 yılda, hiçbir soruna seyirci kalınmadığını defalarca gördük. Son olarak da, "Biber-patlıcan ikilemi"ni demokrasimize egemen kılmak isteyenlere tanzim satışlarıyla inanılmaz etkinlikte bir cevap verildi...



Yasalar izin vermezse

1970'li yılları hatırlıyorum. CHP'li bir İstanbul Belediye Başkanını televizyona çıkartmıştım. O dönemde sayısız problem yanında İstanbul'da çöpler toplanmıyordu. Ortalık pis kokulardan ötürü yaşanılmaz olmuştu. Başkana "Çöpler neden toplanmıyor" diye sorduğumda o da "Çöplerin toplanmasına yasalar izin vermiyor" diye cevap vermişti.

Bu anlayış bugün iktidarda olsaydı "Biber ve patlıcanın ucuz fiyatla satılmalarına yasalar izin vermiyor" derdi herhalde.



Her alanda kararlılık

Sizler de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki yönetimin her konudaki kararlılığını beğeni ile izlemiyor musunuz? Bu kararlılık terörle mücadeleden başlayıp, fırsatçılarla mücadeleye kadar uzanan alanlarda sergilenmiyor mu? Ya dünyadaki her haksızlığa ve hukuksuzluğa karşı vicdanın ve insanlığın sesi olarak Türkiye'nin tavır koyması sizleri de heyecanlandırmıyor mu? Bu tavır Venezuela'daki Amerikan darbe girişiminden, Filistin'deki İsrail zulmüne, ya da Suudi Arabistan'ın mafyaca davranışlarından, Çin'in Uygur bölgesine karşı insafsız davranışlarına kadar seslendirilmekte.



Şaşkınlar koalisyonu

Ancak son olarak biber ve patlıcan ikilemine karşı belediyelerin tanzim satışlarının devreye sokulması galiba en çarpıcı olaydı. Birileri "Biber ve patlıcan fiyatları ile beka sorununun ilgisi yok" diyerek, hükümetin anormal fiyat artışları karşısındaki çaresizliği ile alay etmiyorlar mıydı? Sonuçta bunların hepsi şaşkınlığın şapına oturup kaldılar. Bunların şaşkınlıklarının da sonunda tanzim satışlarına konu olmasını beklersek hata yapmış olur muyuz?



Ders veriliyor

En doğru olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün söylediklerine kulak vermektir:

"-Biz esnaf ve sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz. Tam tersi oynayanlara gereken dersi veriyoruz. Millet kimin samimi kimin fırsatçı olduğunu gayet iyi biliyor. Atılan adımların ardından zincir marketler de fiyatlarını indirmeye başladı. Ekonomik tetikçilere sağlamından bir Osmanlı tokadını hep birlikte vuracağız. 31 Mart'ta bu millet düşmanlarına gerek dersi vereceğinizi biliyorum."