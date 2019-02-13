Dünyanın gerçekleri bunları çarpıtmaya kararlı olanların insafına kalmış durumdalar. Netflix'de bir dizi (Designated Survivor) izliyordum. Birden konu Türkiye'ye geldi. Amerikan Başkanı Türkiye'yi yöneten diktatörü tehdit ediyordu. Çünkü diktatör Türkiye'deki darbe teşebbüsünü örgütleyen bir kişinin iadesini istemişti. Bu kişi iade edilmezse, Türkiye'nin NATO'dan çıkacağı tehdidini seslendiriyordu diktatör... Amerikan Başkanı da, hem iade talebini reddediyor, hem de diktatörü zecri tedbirlerle tehdit ederek kovuyordu.



Çarpıtılmış gerçekler

Bu dizinin senaryosunu sanki kapatılan Zaman gazetesinin yazarları kaleme almıştı. Ancak çarpıtılan gerçekler sadece Türkiye'yi ilgilendirmiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyaya bakışını yansıtan haberlere ve yorumlara bakın. İran'ı, Venezuela'yı ve bunlar gibi ülkeleri konu alan haberleri gözden geçirin. Ne demek istediğimi anlarsınız...



Trump bilmecesi

Dünyanın kabadayısı rolünü, bu ülkenin derin devletinin hedefindeki Donald Trump da ne kadar kolay benimsedi. Suudi Arabistan'ın zorba veliahdına sınırsız muhabbet gösterirken, Venezuela'nın bahtsız Başkanı Maduro'yu devirmek için elinden geleni ardına koymuyor. Sağa sola bulaşmayı Başkanlık etmek sanan Trump'ı ileride nelerin beklediğini de, kimse kestiremiyor.



İran ve Amerika

Amerika kıtası henüz Aztekler'in ve İnkalar'ın vatanıyken, İran'da yerleşik kent uygarlığı ve devlet düzeni vardı. Ama insanlık alemine sonradan katılan göçmenlerin süper devleti Amerika, sonunda İran'ın da kanına girdi. Amerika İngiltere ile birlikte 1954'te İran demokrasisini bir darbe ile sona erdirdi. Başbakan Musaddık'ı devre dışı bıraktılar ve sonunda İran giderek Humeyni modelinden medet umar hale geldi.



İsrail sorunsalı

Bir de İsrail sorunsalı var bu bölgenin... 1940'lı yıllarda Hitler rejiminden sayısız eziyetler çeken Yahudilerin kurduğu İsrail, Almanların kendilerine yaptıklarının aynını Filistinlilere yapmakta. Almanlardan hesap soramadıkları için olacak, Filistinlilere kan kusturuyorlar.

Yine Orhan Gencebay'dan "Batsın bu dünya"yı mı dinlemeye başlasak dersiniz?