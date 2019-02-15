31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler yaklaştıkça, HDP'liler garip ve hatta uygunsuz davranışlar sergilemeye başladılar. HDP'lilerin bu davranışlarının bir tahlili, "Acaba bunlar Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerini Beka Meselesi olarak görmesin destek mi veriyor" şeklinde olabilir.



Kürdistan söylemi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin "Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz!" şeklindeki açıklaması, sözünü ettiğim garip ve hatta uygunsuz davranışlardan sadece bir tanesidir. Van'da izinsiz yürüyüş yapmak isteyen HDP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in açtığı pankartı almaya çalışan kadın polis memurunun kolunu ısırması da, bu çeşit bir davranış değil midir?



PKK bitmezmiş

Eski HDP'li vekil Nadir Yıldırım'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı "Hiçbir zaman çaresiz olmadık.

Çünkü PKK var. PKK bitmez. PKK nicelerini bitirdi faşistlerin. Sıranızı bekleyin. Sizi de bitirecek, topalınızla, reisinizle, hav hav'yapanınızla.

Pek yakında" şeklindeki tehdidine ne dersiniz?

HDP'lilerin uygunsuz davranışları ile tabii ki savcılar ilgileniyor. Örneğin Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Nadir Yıldırım hakkında "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından soruşturma başlatıldı.



Bahçeli'nin cevabı

Ayrıca bu davranışlara siyasetçiler de gerekli cevapları vermekteler. Mesela MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin 31 Mart Yerel Seçimleri için yaptığı "Kürdistan'da kazanacağız, Batı'da AKP ve MHP'ye kaybettireceğiz!" açıklamasına, "Skandal bir beyan olmasının yanısıra ihanet ve işbirlikçiliğin alenileşmesinden başka bir şey değildir" şeklinde cevap verdi.



Soylu sert konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde AK Parti'nin seçim irtibat bürosunun açılışında halka seslendi.

Soylu, HDP'li milletvekillerine bölücü terör örgütü PKK'ya verdikleri destek nedeniyle tepki gösterdi. Soylu, "Neymiş Apo için HDP'li milletvekilleri yürüyecekmiş.

Ne oldu? 'Yürütürsek adam değiliz' dedik, betona oturdular mı. Sen bu milletin milletvekili değilsin, seni bu milletin milletvekili olarak kabul etmiyoruz. Sen Kandil'in milletvekilisin, PKK'nın vekilisin, PKK'nın uşağısın ve oyuncağısın" ifadelerini kullandı.

FETÖ'ye yönelik operasyonlara da ağırlık verileceğini söyleyen Soylu, "FETÖ ile mücadele ediyor muyuz? Siz 31 Mart'tan sonra onlara neler yapacağımızı bir görün" dedi.