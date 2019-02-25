Cumartesi gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünya çapında önemli açıklamalar vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN TÜRK'te Hande Fırat ve Hakan Çelik'in sorularına cevap verirken Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak da "Veliaht prens bilmeyecek de kim bilecek" dedi.



Umurunda değil

Düşünün ki Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Suudi Arabistan veliahdı hakkında bu iddiayı seslendirirken, bu kişi cebine Suudi Arabistan'ın petrol dolarlarını koymuş olarak Pakistan'ı, Hindistan'ı ve Çin'i ziyaret etmekte ve milyarlarca dolarlık yatırım vaatleri seslendirmekteydi. Bu arada bu kişi babası olan Kral'ın yetkilerini de kendi üzerine almış ve kız kardeşini Washington'a büyükelçi olarak atamıştı.



Ne düşünüyor?

Bir cinayetin azmettiricisi olarak suçlanmasını adeta yok sayan bu kişi, acaba Türkiye Cumhurbaşkanı'nın kendisini hedef alan iddialarını nasıl yorumluyordu? Bu konuda görüşlerine başvurduğumuz ve Suudi veliahdına yakın olarak bilinen kişilerden şu görüşler geldi:



Önemli olan Amerika'dır

-Veliaht Prens Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin tutumundan fazla rahatsız değil. Onun için önemli olan Amerika'nın ve özellikle Başkan Trump'ın, Kaşıkçı cinayeti konusunda kendisini yalnız bırakmamasıdır. Rusya'nın ve Çin'in bile bu cinayet konusunda sadece izleyici konumunda kalmaları ve hatta Putin'in Buenos Aires'de Veliahda herkesin ortasında muhabbet göstermesi Veliahdı rahatlatan diğer bir durumdur.



Para mı bekliyoruz?

Suudi Veliahdına yakın isimler Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetine ilişkin olarak izlediği taviz vermez tutumu, şöyle değerlendiriyorlar:

-Veliaht prens, Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetindeki suskunluğunun sağlanması için Suudi Arabistan'dan para beklediğini düşünüyor. Buna göre Türkiye birkaç milyar dolarlık bir yatırım karşılığında susturulabilirmiş. Eğer bu durum gerçekleşmezse, Suudi rejimi Türkiye ile ilişkilerini askıya almayı ve Suudi Arabistan'daki Türk yatırımcıların işlerini durdurmayı bile hesap ediyor.

Suudi Sarayının bu ayıplı tahminini boşa çıkartacak durum ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kaşıkçı Cinayeti konusundaki tavizsiz tutumu ve yaptığı açıklamalardır...



Erdoğan kararlı

"-Bunlar dünyayı enayi zannediyorlar, işin ileri boyutlarını kendileri daha iyi biliyorlar. Ben kesmeyi çok iyi bilirim diyen bir ahlaksız var orada, meğer bu adli tıp mensubuymuş, başlarındaki lider konumda olan isimler belli bunu şimdi veliaht prens bilmeyecek de kim bilecek? Talimatı veren belli."



Türkiye ile ilişkiler

"-Birleşmiş Milletler'den gelenlerin hepsine dinlettik, değişik ülkelerden gelenler oldu dinlettik. Biz ortadayız, Suudi Arabistan, Türkiye ile olan ilişkilerine yönelik farklı tavırlar içerisine girmek suretiyle bu işi farklı mecraya yönlendiriyor."



Para dağıtıyor

"-Abdestinden şüphesi olmayanın namazından da şüphesi olmaz, eğer senin kendinden şüphen yoksa açıkça çık ortaya bunları konuş. Ama böyle sağa sola dolar, petrol dağıtmakla olmaz bu iş, ortada bir can var bu bir kalemşör, bu senin vatandaşın. Biz bunu dünyaya anlattık, anlatacağız. Bu benim ülkemde oldu bunun açığa çıkması lazım."