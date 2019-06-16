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MEHMET BARLAS
16 Haziran 2019, Pazar BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Bilinçli seçmen İmamoğlu’nu Kılıçdaroğlu’nun yanına gönderecektir

Orhan Veli'nin "Cımbızlı Şiir"indeki gibi bir durum var siyasette...
"Ne atom bombası/ Ne Londra Konferansı/ Bir elinde cımbız,/
Bir elinde ayna;/ Umurunda mı dünya!"

Sorun enflasyonu
Amerika'nın bir düşmana baskı yapmasına benzer bir baskı ile karşı karşıya değil miyiz?
Amerika yetmiyormuş gibi bir de Macron'un Fransa'sı başımıza bela olmaya çalışıyor. Bu arada Suudiler de Kaşıkçı'yı katlettiklerini örtmek için olacak, "Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunu Türkiye açıklamıyor" demeye başlamışlar. Bir yanda da Moody's'in Türkiye'nin ekonomik değerini yerin yedi kat altına indirmesi meselesi yok mu?

Yanlış hesap
Bütün bu meseleler sanki 'ın şahsi sorunlarıdır... Ya da Türkiye'nin hayati önemdeki bütün meseleleri, sadece 'nin ve Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin sorumluluğundadır.
Muhalefeti ilgilendiren tek konu İstanbul'da Belediye Başkanı seçimini mutlaka 'nun kazanmasıdır. Böylece siyasetin gündemini "AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonu geldi" diye köpürteceklerdir.

Umurunda değil
Bizim güvenlik güçlerimiz dağda ve bayırdaki 40-50 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirirken, Amerika Kuzey Suriye'de 30-40 bin /PKK'lıyı silahlandırıp terör devresine sokuyor. Ama CHP'den bu gibi konularda çıt bile çıkmıyor.
Kemal 'nun dünya umurunda değil. Nasıl olsa zor durumlarda FETÖ'den bir kaset veya benzer bir şey daha gelir diye umut ediyor.
Bereket seçmenimiz bilinçli. 23 Haziran günü, Ekrem İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu'na geri gönderecek kadar bilinçli bir seçmendir bu. Hepimiz birlikte göreceğiz.

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