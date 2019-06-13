Garip bir toplumsal ruh halimiz var açıkçası... Bizim için gerçekten önemli olan konuları tartışmak yerine, ayrıntı niteliğindeki sorunlara takılarak günlerimizi geçiriyoruz.



Önemli konular

Son dönemde televizyon açık oturumlarında en fazla rağbet gören tartışma konusu "Havaalanlarındaki VIP salonunu kimler kullanabilir" şeklinde değil mi?

Meğer bu konu da tartışmalıymış.

Bazılarına göre mesela milletvekilleri beraberlerinde iki kişiyi VIP salonuna alabilirlermiş.

Bazıları da sadece bir kişinin milletvekiline eşlik edebileceğini iddia ediyor. Bu arada VİP salonuna alınmayan yetkisizlerin o ilin valisine neler söyleyebileceği de ayrı bir tartışma konusu bugünlerde.



FETÖ sorunsalı

Bu tür hayati önemde ve ihtisas gerektiren konular dışındaki "Önemsiz" sorunlara gelince... Mesela Amerika'nın başta S-400'ler olmak üzere hemen her konuda Türkiye'ye adeta şantaj yapması, adeta ittifakın doğal bir yansıması biçiminde kabul ediliyor belirli çevrelerde. Ve çok az kişi Amerika'nın hâlâ Fetullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmemiş olmasını da sorun olarak görüyor.



Abdulhamit Gül

Oysa halen Amerika'da bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in iade sürecine ilişkin, "Uluslararası sözleşmeler ve iki ülkenin imzaladığı anlaşmalar gereği şimdiye kadar adım atılması gerekiyordu. Bu konuda halen bir gelişme olmamasını kabul etmemiz mümkün değil." dedi. ABD Adalet Bakanı Barr ile görüşmesini değerlendiren Gül, "Türkiye ile ABD arasındaki adli yardımlaşma ve uluslararası sözleşmelerle ilgili konuları ele aldık. Çok verimli ve faydalı bir görüşme oldu. Umarım güzel sonuçlar elde edilir." dedi.



Deliller verildi

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iadesi sürecini de ele aldıklarını kaydeden Gül, "Özellikle Türk yargı makamlarının ABD'ye iletmiş olduğu deliller, belgeler ve iade talepnameleri buraya ulaşmasına rağmen konunun adli mercilere intikal ettirilmemiş olmasını kabul edemeyiz." şeklinde konuştu.



Onlar aldırmıyor

Evet... Türkiye'de devlete sızan, kanlı bir darbe girişimini örgütleyen Fetullah Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'nin misafiri.

Gül ABD Adalet Bakanı'yla görüşmesinde Gülen'in iade edilmesinden yakındı. Ama Amerika için önemli olan Türkiye'de üç yıla yakın hapis yattıktan sonra denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak cezaevinden tahliye edilen eski NASA çalışanı Serkan Gölge'nin ve halen Türkiye'de tutuklu bulunan Amerikan konsolosluğu çalışanlarının durumlarıydı.