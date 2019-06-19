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MEHMET BARLAS
19 Haziran 2019, Çarşamba BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Muhammed Mursi bizim için de bir kahramandır ve bir demokrasi şehididir

Demokrasi uğruna canlarını feda eden isimler milliyet farkı gözetilmeden dünyanın her köşesinde sevgi ve saygı ile tarihin yapraklarına defnedilir. Seçilip katledilen isimlere şimdi de eklendi. 'in idam edildiği bir toplumun insanları olarak, Mursi'nin yaşadıklarını o kadar derinden anlıyoruz ki...

Katledildiler
Bir gazeteci olarak ben, dünya coğrafyasının çeşitli liderleri ile söyleşiler yapmak imkanına kavuştum. Hindistan'da hem anne Başbakan İndra Gandi ile hem de oğlu Başbakan ile görüştüm. Bu iki isim de suikasta kurban gidip öldürüldüler. Seçilmiş bir kişi değildi ama de Libya'ya düzen getirmişti. Onunla iki kez görüştüm. Kaddafi de üstelik linç edilerek öldürüldü. 'da Enver Sedat'la anlık bir görüşmem oldu. Onun halefi Hüsnü Mübarek'leyse uzun söyleşiler yaptım. Biri öldürüldü, biri devrildi.

Farklı coğrafyalar
Yani siyasi liderlerin kaderlerinin katledilmek olması bizim coğrafyaya özgü değil. Salvador Allende Latin Amerika'daydı, John F: Kennedy ise siyasetçisiydi. İkisi de kurşunlarla katledildiler. Amerikan işgali sonrasında idam edilen tabii ki bir demokrasi şehidi değildi ama bir işgalin kurbanıydı. Ya da Pakistan'ın katledilen siyasetçileri, idam edilen Zülfikar Ali Butto ya da suikasta kurban giden gibi isimler unutulabilir mi?

O hepimizin kahramanıdır
Yaşadıklarımızı ve bizden sonra da aynı faciaları yaşayanların trajedilerini hiç unutmayalım. Seçtiklerimizin kıymetini bilelim. 15 Temmuz 2016 gibi yakın bir zamanda darbe girişimi yaşamış bir ülkenin insanları olarak, Mısır'ın serüvenine çok uzaktan bakmayalım. Muhammed Mursi hepimizin yüreklerinde yaşayacak. O gerçek bir demokrasi şehididir.

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