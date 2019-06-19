Demokrasi uğruna canlarını feda eden isimler milliyet farkı gözetilmeden dünyanın her köşesinde sevgi ve saygı ile tarihin yapraklarına defnedilir. Seçilip katledilen isimlere şimdi Muhammed Mursi de eklendi. Adnan Menderes'in idam edildiği bir toplumun insanları olarak, Mursi'nin yaşadıklarını o kadar derinden anlıyoruz ki...



Katledildiler

Bir gazeteci olarak ben, dünya coğrafyasının çeşitli liderleri ile söyleşiler yapmak imkanına kavuştum. Hindistan'da hem anne Başbakan İndra Gandi ile hem de oğlu Başbakan Rajiv Gandi ile görüştüm. Bu iki isim de suikasta kurban gidip öldürüldüler. Seçilmiş bir kişi değildi ama Muammer Kaddafi de Libya'ya düzen getirmişti. Onunla iki kez görüştüm. Kaddafi de üstelik linç edilerek öldürüldü. Mısır'da Enver Sedat'la anlık bir görüşmem oldu. Onun halefi Hüsnü Mübarek'leyse uzun söyleşiler yaptım. Biri öldürüldü, biri devrildi.



Farklı coğrafyalar

Yani siyasi liderlerin kaderlerinin katledilmek olması bizim coğrafyaya özgü değil. Salvador Allende Latin Amerika'daydı, John F: Kennedy ise Kuzey Amerika siyasetçisiydi. İkisi de kurşunlarla katledildiler. Amerikan işgali sonrasında idam edilen Saddam Hüseyin tabii ki bir demokrasi şehidi değildi ama bir işgalin kurbanıydı. Ya da Pakistan'ın katledilen siyasetçileri, idam edilen Zülfikar Ali Butto ya da suikasta kurban giden Benazir Butto gibi isimler unutulabilir mi?



O hepimizin kahramanıdır

Yaşadıklarımızı ve bizden sonra da aynı faciaları yaşayanların trajedilerini hiç unutmayalım. Seçtiklerimizin kıymetini bilelim. 15 Temmuz 2016 gibi yakın bir zamanda darbe girişimi yaşamış bir ülkenin insanları olarak, Mısır'ın serüvenine çok uzaktan bakmayalım. Muhammed Mursi hepimizin yüreklerinde yaşayacak. O gerçek bir demokrasi şehididir.