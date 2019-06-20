Uluslararası hukukta yeni bir dönemin işaretlerini almaktayız... Bu dönemin en ağırlıklı söylemi, egemenlik hakkını kullananların kendi vatandaşlarını şu ya da bu şekilde öldürme hakkına sahip oldukları doğrultusundadır.



Kaşıkçı ve Türkiye

Bu durumu ilk kez Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'dan gönderilen görevliler tarafından İstanbul'daki konsoloslukta katledilmesinde gördük. Bu cinayete tepki gösteren Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı tarafından suçlandı ve Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunun Türkiye tarafından bildirilmediği iddia edildi.



BM'den şok uyarı

Bereket uluslararası ilişkilerde eski değerlerin geçerli olduğu da bazen vurgulanıyor.

Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinden Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğunu, Türkiye'den de özür dilenmesi gerektiğini açıkladı.



Mursi'nin ölümü

Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının bir yansıması olarak gören Suudi yetkililerden sonra, şimdi de Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünü bir iç mesele olarak gören Mısırlılar devrede...



İç işleriymiş

Mısır, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler'i (BM) kınadı. Mısır Halk Meclisi Sözcüsü de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mursi'nin ölümüyle ilgili sözlerinin, "Mısır'ın içişlerine açık müdahale olduğunu" söyledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, BM'nin bağımsız soruşturma çağrısını "en güçlü şekilde kınadıklarını" söyledi.



Ölüm doğal değil ki

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Rupert Colville, "Gözaltındaki herhangi bir ani ölüm, ölüm nedenini netleştirmek için, çabuk, tarafsız, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde bağımsız bir kurum tarafından soruşturulmalıdır" demişti.

Ahmed Hafız ise bu çağrının, "Doğal bir ölümü siyasileştirmeye çalışmak için kasten girişilen bir çaba olduğunu" söyledi.



Erdoğan'ın sözleri

Muhammed Mursi'nin mensubu olduğu Müslüman Kardeşler hareketi Mısır yetkililerini 6 yıldır hapiste olan eski cumhurbaşkanını "yavaşça ve kasıtlı olarak öldürmekle" suçlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" demişti.