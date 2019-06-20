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MEHMET BARLAS
20 Haziran 2019, Perşembe BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Kaşıkçı’nın da Mursi’nin de öldürülmeleri meğer bu ülkelerin iç meselesiymiş

Uluslararası hukukta yeni bir dönemin işaretlerini almaktayız... Bu dönemin en ağırlıklı söylemi, egemenlik hakkını kullananların kendi vatandaşlarını şu ya da bu şekilde öldürme hakkına sahip oldukları doğrultusundadır.

Kaşıkçı ve Türkiye
Bu durumu ilk kez Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'dan gönderilen görevliler tarafından İstanbul'daki konsoloslukta katledilmesinde gördük. Bu cinayete tepki gösteren Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı tarafından suçlandı ve Kaşıkçı'nın cesedinin nerede olduğunun Türkiye tarafından bildirilmediği iddia edildi.

BM'den şok uyarı
Bereket uluslararası ilişkilerde eski değerlerin geçerli olduğu da bazen vurgulanıyor.
Nitekim Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard, 'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci 'nın cinayetinden Suudi Arabistan devletinin sorumlu olduğunu, Türkiye'den de özür dilenmesi gerektiğini açıkladı.

Mursi'nin ölümü
Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesini Suudi Arabistan'ın egemenlik haklarının bir yansıması olarak gören Suudi yetkililerden sonra, şimdi de Mısır'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı 'nin ölümünü bir iç mesele olarak gören Mısırlılar devrede...

İç işleriymiş
Mısır, eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ölümünün bağımsız bir heyet tarafından soruşturulması çağrısında bulunan Birleşmiş Milletler'i (BM) kınadı. Mısır Halk Meclisi Sözcüsü de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mursi'nin ölümüyle ilgili sözlerinin, "Mısır'ın içişlerine açık müdahale olduğunu" söyledi. Mısır Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Hafız, BM'nin bağımsız soruşturma çağrısını "en güçlü şekilde kınadıklarını" söyledi.

Ölüm doğal değil ki
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Rupert Colville, "Gözaltındaki herhangi bir ani ölüm, ölüm nedenini netleştirmek için, çabuk, tarafsız, kapsamlı ve şeffaf bir şekilde bağımsız bir kurum tarafından soruşturulmalıdır" demişti.
Ahmed Hafız ise bu çağrının, "Doğal bir ölümü siyasileştirmeye çalışmak için kasten girişilen bir çaba olduğunu" söyledi.

Erdoğan'ın sözleri
Muhammed Mursi'nin mensubu olduğu hareketi Mısır yetkililerini 6 yıldır hapiste olan eski cumhurbaşkanını "yavaşça ve kasıtlı olarak öldürmekle" suçlamış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Bunun normal bir ölüm olduğuna inancım yok" demişti.

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