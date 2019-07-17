Sevgili arkadaşım Rauf Tamer, Posta'daki köşesinde günün ve belki de yılların en önemli sorusunu seslendirmişti:

"- Eğer o akşam, darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, acaba bugün yıldönümünde, kim bilir ne tür kutlamalar yapılmaktaydı..."

Evet...15 Temmuz 2016'daki meşum darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, o darbeyi hazırlayanlar, örgütleyenler ve destekleyenler herhalde kendilerince gerekli düzeltmeleri hem ülkenin rotasında yapacaklardı, hem de kendileri açısından tehlikeli olarak gördükleri kesimlerde temizliği başlatacaklardı.



Tasfiye listesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin hedefteki ilk grup olacakları kesindi. Bunun yanında çok geniş bir tasfiye listesinin de bulunduğu defalarca yazılıp söylenildi.

Kısacası15 Temmuz'un üçüncü yıldönümü olan o gün, bugün hayatta olan çeşitli kesimlerden insanlar herhalde sonsuz yolculuklarında olacaklardı. Tanklardan, uçaklardan kitlelerin üzerine öldürücü ateş açanların, başarılı darbe sonunda kimlere neler yapacakları herhalde kestirilebilir.



Yeni kadrolar

Bu noktada bilinmeyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve AK Parti'den boşalan yerleri, kimlerin dolduracaklarıydı...

Örneğin bir FETÖ komplosu sonucu kasetlerle devrilen Baykal'ın yerine getirilen Kılıçdaroğlu ve onun yönetimindeki CHP, herhalde siyasi boşluğu doldurmakta çok isteksiz olmazlardı. Neticede CHP ilk olarak 27 Mayıs 1960'ta son olarak da 28 Şubat 1997'de darbelere arka çıkmamış mıydı? Ve ayrıca 15 Temmuz gecesi Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da havaalanından tankların arasından rahatça geçirilmesi de herhalde hatırlardadır.



Gülen döner miydi?

Acaba başarılı bir 15 Temmuz sonrası, Fetullah Gülen tıpkı Humeyni gibi görkemli bir törenle Türkiye'ye döner miydi? Yoksa Türkiye'nin dış politikasının tekrar Amerika ile İsrail'in rotasına oturtulması, FETÖ için yeterli kazanım mı olacaktı? Bu hedeflere ulaşmayı gerçekleştirecek yeni bakanlar kurulunun üyeleri acaba kimlerden oluşacaktı?



Kimler sevinirdi?

Mısır'ın Sisi'si, Suudi Arabistan'ın veliahdı falan kim bilir ne kadar mutlu olacaklardı... Çeşitli dost ülkelerde sığınan 15 Temmuz'cular şimdi Türkiye'nin yönetim kadrolarında yer alacaklardı. Önceki gün yapılan kutlamalarda, 2016'da şehit olanlar hain olarak ilan edilecekler ve gaziler de herhalde cezaevlerinde bulunacaklardı.

Şöyle bir düşünecek olursanız, ne tür bir tehlike atlattığımızı kolayca görebilirsiniz.