Türkiye ile Rusya'nın dostluğunu bozmaya çalışanlar tabii ki var.

Bunların hepsi tabii ki kötü niyetli değiller. Özellikle İdlib'deki gelişmeler gerçekten Rusya ile dostluğu savunanlar açısından izahı zor durumları içeriyor.

Ancak her problemli konu gibi İdlib de karşılıklı diyalog ile bir çözüme bağlanabilir.

Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretinde Putin'le bu konuyu etraflı biçimde görüştüğü açıklandı.



Kötü niyetliler

Rusya ile ilişkileri bozmaya çalışanlardan bir bölümü ise, açıkça Amerikan kaynaklı etki ajanlarıdır.

Bunlar sanki Türkiye Batı ittifakı yerine Rusya ile ittifaka giriyormuş gibi bir havayı seslendiriyorlar.

S-400'lerin Türkiye'ye gelmesini eleştirirken, Amerika'nın Türkiye'ye neden Patriotları vermediğini sorgulamıyorlar.

Bereket Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya ile dostluğa ve işbirliğine, radikal ve ideolojik bir açıdan bakmıyor. Rusya ile Türkiye'nin işbirliğini vurgularken, Ukrayna ile ilişkileri de geliştiriyor ve Kırım konusunda çizgiyi koruyor. Türk-Rus dostluğunun son aşamasını dün Putin ve Erdoğan'ın havacılık fuarında yaptıkları konuşmalardan anlayabiliriz.

Önce Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yaptığı konuşmasına bakalım:



Daha derin işbirliği

"-Uluslararası havacılık fuarımıza göstermiş olduğunuz yoğun ilgiyi takdirle karşılıyoruz.

Ülkemizin büyük potansiyelinin dünya çapında gördüğü takdirin bir işareti olarak algılıyoruz. Rusya, uçak sanayii alanında dünya çapında lider ülkelerden biridir. Bu işbirliğimizin daha yoğun ve işlevsel olmasını umut ediyoruz.

İstiyoruz ki, uluslararası fuarımız alışveriş ve işbirliği için daha fazla ilgi gören bir alan olsun. Bilim, sanatın ve görkemli bir şovun bir araya geldiği çok önemli bir alandır. Bu fuara geleneksel olarak pek çok yabancı ülkeden katılımcılar iştirak etmektedir. Bu defa da Çin Halk Cumhuriyeti fuarımızın ana partneridir" Cumhurbaşkanı Erdoğan da Putin'e hitaben şöyle konuştu:



MAKS 2019 ve IDEF Fuarı

"-Sayın Putin'e nazik daveti için bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. Maks 2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'na iştirak etmekten memnuniyet duyuyorum. Maks 2019'u kendi alanının lider fuarlarından biri olarak görüyoruz.

Bizim de bu sene 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz IDEF fuarımız var. Gençlerimiz için Teknofest Festivalimiz var.



İstikbal göklerdedir

İstikbal göklerdedir şiarıyla son dönemde havacılıkta önemli adımlar atıyoruz.

THY, küresel ölçekte en geniş hava taşımacılık ağlarından birine sahiptir.

Havalimanlarımız en çok yolcu ağırlayan havalimanlarındandır. Temennimiz, İstanbul Havalimanı'nın tüm aşamalarıyla faaliyete geçmesiyle birlikte yıllık 220 milyon yolcuyu ağırlamasıdır. Bunun yanında savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinde söz sahibi bir ülke haline geliyoruz. 2018 yıl sonu itibariyle savunma ve havacılık sektörümüzün toplam ihracatı 2.5 milyar dolara ulaştı.T-129 Atak helikopterimiz birçok ülkenin envanterine katmak istediği araçlar arasında.

İnsanlı-insansız hava araçlarının üretimi konusunda kısa zamanda büyük mesafeler aldık.



Türk-Rus sinerjisi

Türkiye ile Rusya arasındaki samimi, yakın diyalog zengin tarihi geçmişe dayanan çok boyutlu işbirliğinden besleniyor.

Rusya'dan ülkemize gelen turist sayısında rekor üstüne rekor kırılmaya devam ediliyor.

Bu yıl yaklaşık 6 milyon Rus turistin ülkemizi ziyaret etmesini bekliyoruz.

Aramızdaki ticaret hacmi 25 milyar doları geçti, hedefimiz ise 100 milyar dolardır. Havacılık ve uzay teknolojileri alanında Rusya'yla geliştirdiğimiz sinerjinin ikili ilişkilerimizi derinleştireceğine inanıyorum."