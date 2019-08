İmparatorlukları genellikle savaşlar sona erdiriyor. Rus Çarlığı'nı 1'inci Dünya savaşı, Sovyet İmparatorluğu'nun Afganistan Savaşı bitirdi. Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının sonları da 1'inci Dünya Savaşı ile geldi.



Vietnam sendromu

Günün sorusu bellidir...

Amerikan İmparatorluğu nasıl sona erecek? Aslında bu imparatorluğun Vietnam Savaşı'ndaki yenilgi ile can çekişmeye başladığı gözleniyordu.

Ama Körfez Savaşı o yenilgiyi unutturdu.

Derken Irak ve Afganistan serüvenleri geldi. Bu arada Suriye'ye de bulaştı Amerika.

Ve bu bataklıklardan bir türlü çıkamıyor.



Chris Hedges

Amerikalı gazeteci-yazar Chris Hedges son kitabında (America The Farewell Tour) "Amerikan İmparatorluğu'nun sonu ne zaman gelecek" sorusunun cevabını arıyor. Hedges öncelikle Amerika'nın başlangıcında soy kırımların ve köle ticaretinin bulunmasını hatırlatarak, bu imparatorluğa çok insaflı yaklaşmanın hatalı olacağını vurguluyor. Trump'ın sonuç değil bir yan ürün olduğunu söyleyen Hedges, Amerikan ekonomisinin içinin boşaldığını, başta öğrencilere açılan krediler olmak üzere pek çok borcun ödenemeyeceğini iddia ediyor. Sonuçta Chris Hedges'e göre Amerika İmparatorluğu 10 ile 20 yıl arasında sona erebilir.



Bizi de ilgilendiriyor

Amerikan İmparatorluğunun hayatındaki inişler ve çıkışlar Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü 2'inci Dünya Savaşı'nın bitişinden bu yana, Amerika'nın karıştığı her krizde Türkiye de taraf oldu. NATO'ya girebilmek için Kore'ye asker bile göndermedik mi?



1 Mart Tezkeresi

Ama şimdi yavaş yavaş yollarımız ayrılıyor. Bu yol ayırımının başlangıcı Amerika Irak'a müdahale ederken, Türkiye'de TBMM'nin 1 Mart Tezkeresi ile Amerika'nın yanında yer almayı reddetmesiydi. Bunun bedelini Amerika bize FETÖ komploları ile ödetmeyi denedi. Ordu komuta kademesini hedef alan yargı komplolarını sonunda 15 Temmuz 2016 darbe girişimi de izledi. Ve Fethullah Gülen hala Amerika'da ve Amerika Suriye'de bizim sınırımız bitişik alanlarda PKK/ PYD oluşumunu silahlandırıyor.



Hazırlıklı olmalıyız

Amerikan İmparatorluğunun ne zaman çökeceğini kestiremeyiz. Ancak Türkiye bu olağanüstü oluşuma da hazırlıklı girmek zorunda. Amerikan İmparatorluğunun çöküşü ile doğacak güç boşluğunu kimlerin doldurmaya çalışırken, bizimle nerelerde karşı karşıya geleceklerini de öngörebilmeliyiz.