Kimin dost kimin düşman ya da kimin stratejik ortak kimin taktik rakip olduğunu kestirmek bugünlerde pek kolay değil. Kesin olan durum ortada... Birileri Suriye'nin Esad'ı ile Türkiye'yi çatıştırmak istiyor. Oysa Suriye rejiminin de Türkiye'nin de düşmanları, sınır boyunda üslenen terör örgütleri değil midir? Bereket ki Türkiye ile Esad rejimi arasında Rusya var ve İdlip Mutabakatı geçerlidir.



Hadi canım sen de...

Bizim açımızdan anlaşılması en zor olan durum Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de neyi desteklediğine ilişkin bilmeceli durumdur.

Mesela dün ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Diyarbakır, Van ve Mardin büyükşehir belediyelerine kayyum atanmasına ilişkin açıklamada bulunmuş..

Ortagus, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" demiş...



FETÖ'den ne haber?

Özellikle 15 Temmuz 2016 FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında, Fetullah Gülen'in Türkiye'de neleri temsil ettiğine ilişkin bütün belgeler Amerika Birleşik Devletleri'ne teslim edildi. Ajan papaz Brunson'un Amerika'ya iade edilmesi için kıyamet kopartan ve Türkiye'ye yaptırımlar uygulayan Trump yönetimi, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi konusunda ise dut yemiş bülbül rolünde.



Ders mi veriyor?

Fırat'ın doğusunda PKK/PYD oluşumunu silahlandırmayı çıkarlarının gereği olarak gören Amerika, Türkiye'de HDP'li belediyelerin de PKK ile yakın ilişki içinde bulunmalarını demokrasinin gereği olarak görüyor. ABD Dışişleri Sözcüsü Ortagus, ilgili soruya, "Seçilmiş yetkililerin görevden alınması ve yerine seçilmemişlerin getirilmesi her zaman endişe vericidir" yanıtını vermiş. "Türkiye'nin demokrasiye bağlılık çerçevesinde bu meseleyi çözmesini umut ediyoruz" diyen Ortagus, "Türkiye'nin, Kürt azınlıkla olan ilişkilerinde her zaman hoşgörülü bir yaklaşımı teşvik ediyoruz" ifadelerini kullanmış.



Firari de konuştu...

Bereket sadece Amerikan yetkilileri değil Türkiye'den firar eden FETÖ'cüler de var bizimle uğraşanlar arasında. Örneğin FETÖ firarisi Can Dündar, Die Zeit'da yer alan yazısında Volkwagen'in Türkiye'ye yatırım kararından vazgeçmesi için kara propaganda yürüttü ve "Erdoğan rejimini ayakta tutmak için Volkswagen'i kullanacak" ifadelerini kullanmış. Bu yatırımın Erdoğan'ı güçlendireceği yorumuyla "Vazgeçin" çağrısında bulunan Dündar, duyduğu rahatsızlığı şöyle ifade etmiş:

"Volkswagen'i ikna edebilirse bunu rejimini aklamakta, diğer markaları çağırmakta kullanabilecek."