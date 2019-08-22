Uzun yıllar önce bir akşam sofradayız...

Konuğumuz Vehbi Koç.

Anılar anlatılıyor, geçen günler ve yıllar yad ediliyor...



Neriman Köksal'lı bir anı

Vehbi Koç bir gün yataklı trenle Ankara'dan İstanbul'a gelirken yaşadığı bir olayı anlattı. Restoranın olduğu vagona geçmiş.

Bütün masalar doluymuş.

Sadece film yıldızı Neriman Köksal'ın oturduğu masada bir koltuk boşmuş. Vehbi Bey, ünlü aktristen izin isteyip karşısındaki boş koltuğa oturmuş.



Kamil Koç'un şöhreti

Vehbi Koç Neriman Köksal'a aynı masada oturma izni verdiği için teşekkür ettikten sonra kendisini tanıtmış, "Ben Vehbi Koç'um" demiş. Bu sözleri duyan Neriman Köksal heyecanlanmış, "Yoksa siz Kamil Koç otobüslerinin sahibi misiniz?" diye sormuş.



Önemli bir marka

Vehbi Koç'un anlattığı bu anı hem hoştu hem de anlamlıydı. Gerçekten de bazı markalar hayatımızı öylesine etkiler ki gerçekten çok önemli isimler de o anıların altında kalırlar. İşte otobüslerin üzerlerinde yazılı olan "Kamil Koç" da öyle bir markadır.

Bu markayı taşıyan otobüsler 93 yıldan beri bizleri en uzak illere taşıyor.



Kamil Koç kimdi?

Bu markaya adını veren Kamil Koç (1901 - 1975) Bilecik'liymiş. Rüştiye ikinci sınıftan sonra askerliğini yapmış. Daha sonra sürücü kursuna katılıp ehliyet almış ve ilk aracı olan bir Fiat otobüse sahip olmuş. Bursa - Bilecik/ Karaköy arasında yolcu taşımacılığı sürecine ilk adımı atmış.

"Un değil ün peşindeyim" dermiş.



Taşımacılık duayeni

Hem Austin Oto Bayiliği'ni almış hem de 1943-1951 yılları arasında Ereğli Kömür İşletmeleri'ne Zonguldak ve Devrek dolaylarından maden direği, yine İzmit Kağıt Fabrikası'na da Bartın'dan tomruk sevkıyatını da üstlenerek nakliyeciliği sürdürmüş. İleriki yıllarda, sabun ve tütün alım satımıyla bir süre ilgilendiyse de, duayenliğini üstlendiği şehirlerarası yolcu taşımacılığını daha çok genişletmeyi, ilerletmeyi hedeflemiş. 1975 yılında aramızdan ayrılan Kamil Koç bir sektöre adı ile damgasını vurmayı başarmıştı.



Yeni bir sahip

Kamil Koç'la ilgili yeni bir haber vardı dün ajanslarda... Türkiye'de 93 yıldır hizmet gösteren ilk otobüs firması Kamil Koç'a ilişkin önemli gelişme yaşanmış..

1000 araçlık filosu bulunan ve 2013 yılında sermaye şirketi "Actera Group"a satılan Kamil Koç'un "Flixmobiliy GMBG"ye devri için Rekabet Kurumu'na başvuru yapılmış... 2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobiliy, Avrupa ve ABD'de "Flixbus" adıyla hizmet veriyormuş.

Uluslararası ve şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan Flixbus daha çok çift katlı otobüslerle hizmet veriyormuş..