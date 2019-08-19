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MEHMET BARLAS
19 Ağustos 2019, Pazartesi BAŞYAZI MEHMET BARLAS

Yerel seçimlerdeki kısmi başarı CHP’lilerin kafalarını iyice karıştırdı

Yerel seçimlerdeki kısmi başarı 'nin beynini karıştırmış olabilir.
Örneğin 'da büyük farkla Belediye Başkanı seçilen İmamoğlu'nun İstanbul'u seller götürürken ve üstelik bu durumun hava tahmin raporları ile önceiden bildirilmesine rağmen Bodrum tatiline ara vermemesi, ona oy verenleri de şaşırttı.

Kılıçdaroğlu eleştirmiş
Ancak CHP'den gelen en şaşırtıcı davranışın sahibi Genel Başkan Kemal 'ydu.
Kılıçdaroğlu Nevşehir'de CHP İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada aklı başında ve olayları izleyen herkesi şaşırtan garip bir konuşma yaptı.
Kılıçdaroğlu iktidarın dış politikasını eleştirirken şöyle dedi:

Haberi yok mu?
"-'de zengin petrol var, doğal gaz yatakları var. Amerika orada, Yunanistan orada, Kıbrıs Rum Yönetimi orada, Mısır orada, Katar orada... Hepsi orada. Bir tek devlet yok, ! Niye yok? Başarılı güdüyorlar sözde... Niye yok? Hangi gerekçeyle yok Türkiye orada?"

AK Parti'den yardım
İşin en acıklı yanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eksik ve yanlış bilgilerle siyaset yapmasının giderilmesi için gereken olumlu katkı kendi partisinden değil iktidardaki 'den geldi. AK Parti Sözcüsü , sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur" dedi. Çelik açıklamasında şu konulara değindi:

Çelik bilgi verdi
"-Vatandaşlarımız, CHP Genel Başkanı'nın dış politika konusunda benzer yanlışlarına daha önce de defalarca kez şahit oldu. Ancak bu ölçekte bilgisizlik CHP adına da kabul edilemez bir durumdur.
Bir genel başkandan daha sorumlu açıklamalar beklemek tüm kamuoyunun hakkıdır. Türkiye, Nisan 2017'de sismik arama gemisiyle Gaziantep Fırkateyni eşliğinde Doğu Akdeniz'de çalışmalar başlattı.
Mayıs 2019'da Fatih, Haziran 2019'da Yavuz sondaj gemilerimizi Doğu Akdeniz'e göndererek hak ve menfaatlerimizin takipçisi olduk"

Hatırlatmalar
Cumhurbaşkanı 'ın sık sık, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinden asla taviz vermeyeceğini vurguladığını anımsatan Ömer Çelik, şunları da hatırlattı:
"-, bölgede ve deniz hudutlarımızda dünya basınına genişçe yansıyan başta 'Mavi Vatan' olmak üzere bir dizi başarılı tatbikat icra etti. Kararlılığımız vurgulandı.
Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki bu güçlü duruşu, dost/hasım tüm taraflara belli edilmiştir. Bu durumun Sayın Kılıçdaroğlu tarafından bilinmemesi siyaset hayatımız adına kaygı vericidir. Dünyanın duyduğunu Sayın Kılıçdaroğlu yine duymamıştır."

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