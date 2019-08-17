Eski dilden bugüne aktarılan kelimelerden biri de "Abes"tir. Abes kelimesi akla aykırı, ipe sapa gelmez gibi anlamlar taşır. Bu kelimenin en fazla kullanılması da "Abesle iştigal" cümlesindedir.

İpe sapa gelmez şeylere takanlar da "Abesle uğraşma" diye uyarılır...

Günümüzden en sıcak abesle iştigale örneği, Demet Akalın'ın İstanbul-İzmir Otoyolu'na ilişkin yorumu üzerine CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ın gösterdiği tepkiden verebiliriz.



Akalın etkilenmiş

Sanatçı Demet Akalın, bayram tatili dönüşü yeni açılan İstanbul - İzmir Otoyolu'nu kullanmış.

Akalın, mesafeyi 3.5 saate düşüren yola övgüler yağdırmış ve "2 saat içinde dünyanın yolunu gittik.

Dümdüz yol" demiş. Bu duygularını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletince de Cumhurbaşkanı Akalın'ı arayıp, ona teşekkür etmiş. İşte bu noktada çarpıcı bir abesle iştigal örneği geliyor önümüze...



Mahmut Tanal'ın tepkisi

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda İstanbul-İzmir Otoyolu'nu 2 saatte geçtiğini söyleyen şarkıcı Demet Akalın'ın yasal hız sınırını aştığını iddia etmiş ve Akalın hakkında soruşturma açılması için savcıları göreve çağırmış. Tanal, Akalın'ı arayarak teşekkür eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında da "Suç ve suçluyu övmek"ten soruşturma açılması gerektiğini söylemiş. Mahmut Tanal şu açıklamayı da yapmış:



Savcılar göreve

"Açılışı yapılan İstanbul-İzmir Otoyolu, 426 kilometre. Otomobillerin otoyollardaki hız sınırı 120 kilometre. Sabit 120 km hızla hareket edilse bile yolculuk 3 saat 33 dakika sürer. Peki nasıl oluyor da Demet Akalın yolculuğunu 2 saatte tamamlıyor?

Av.Mahmut TANAL (@MTanal) August 15, 2019"



Tanrıkulu yine...

Bir milletvekilinin abes falan düşünmeden böyle ciddi işlerle uğraşması heyecan verici değil midir? Ama bu tür düşünen ve olaylara yaklaşan tek milletvekili Mahmut Tanal değil... CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da, TSK'nın operasyonuna yine karşı çıkmış...



PYD bizi ilgilendirmezmiş

Bölgedeki YPG'li teröristler hakkında, "Suriye'de Kürtler kendilerini korumak için silahlanmak zorunda kaldı" diyen Tanrıkulu, operasyonun çözüm getirmeyeceğini, durumu daha da kötüye götüreceğini savunmuş. Tanrıkulu, "Bizim Suriye'deki Kürtlerle bir savaşımız olamaz, oradaki demografik yapıyı değiştirecek bir yapının içinde olmamız yanlış olur. Bu hatadan dönülmesi lazım" demiş.



Hedef güvenli bölge

Bilindiği gibi Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon konusunda Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler sürüyor. Türkiye, terör örgütü YPG'nin bölgeden kazınması ve bir güvenli bölge oluşturulması için operasyon konusunda çok kararlı.