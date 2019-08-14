Futbolun artık spordan öteye bir endüstri haline geldiğinin en somut kanıtı, bugün İstanbul'da Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Liverpool -Chelsea karşılaşması olacaktır. Düşünün ki İstanbul'daki UEFA Süper Kupa maçı Avrupa'nın yanı sıra Afrika, Asya, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Ortadoğu ve Okyanusya'nın tamamında yer alan 215 ülkede naklen yayınlarla ekranlara gelecek.



Galatasaray da kazanmıştı

İstanbul'daki maçın bizim açımızdan da nostaljik bir anlamı var.

Hatırlayacağınız gibi UEFA Süper Kupa'yı 2000 yılında Türkiye'den Galatasaray kazandı.

Monaco'da 25 Ağustos 2000 tarihinde Real Madrid ile karşılaşan UEFA Kupası kazananı sarı-kırmızılılar, 90 dakikası 1-1 sona eren müsabakadan uzatmada Mario Jardel'in altın golüyle galip ayrılmıştı. O dönem Galatasaray'ın başkanı olan Faruk Süren ve teknik adam Fatih Terim bu maçı herhalde duygusal titreşimlerle izleyeceklerdir.



Rakamlar çok büyük

Futbolun bir endüstri olmasına gelince...

Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Liverpool'un futbolcularının toplam değeri yaklaşık 1 milyar euro... UEFA Avrupa Ligi kazananı Chelsea'nin futbolcularının toplam değeri ise 842 milyon euro olarak gösteriliyor.

Liverpool'da en değerli oyuncular Mohamed Salah (150 milyon euro), Sadio Mane (120 milyon euro) ve Virgil van Dijk (90 milyon euro) olurken, Chelsea'de ise N'Golo Kante (100 milyon euro), Jorginho (65 milyon euro) ve Kepa (60 milyon euro) piyasa değeriyle dikkat çekiyor.



Kadın hakem

Bu maçta ilk defa bir kadın hakem olacak...

UEFA Süper Kupa karşılaşmasını Fransız hakem Stephanie Frappart yönetecek.

İlk kez UEFA'nın erkekler kategorisindeki üst düzey bir karşılaşmasında kadın hakem düdük çalacak. Frappart'ın yardımcılıklarını vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır olacak. Son olarak bu maça seyirci olarak gideceklerin yanlarında götürmeleri yasak olan maddelerin listesini de hatırlayalım...



Yasaklı maddeler

Her boyutta sırt çantası ve A4 (210 mm x 297 mm)'den büyük çantalar, alkollü içecekler, elektronik sigara, parfüm ve deodorant şişeleri, Lensi 8cm'den büyük kameralar; meşale, havai fişek vb malzemeler, patlayıcı veya yanıcı maddeler; gıda; dizüstü bilgisayar; lazer ışıkları; topuz veya biber gazı; gürültü yapma cihazları havalı korna, zil, bullhor, şimşek, ıslık sesi, vuvuzela, megafon; her türlü çubuk, selfie çubuğu; çakmaklar; termoslar; kaba dilden ya da ifadeden oluşan tişörtler ya da giyim eşyaları ve 6222 sayılı kanun gereği yasak olan diğer maddeler.