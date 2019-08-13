Cevap bekleyen o kadar çok soru var ki... Örneğin Amerika Birleşik Devletleri dostumuz mu, müttefikimiz mi, yoksa doğrudan düşmanımız mı? Hem sınırlarımızda PKK/PYD'ye destek vermesi hem de Türkiye'de bir darbe girişiminin mimarı olduğu anlaşılan Fehullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmemesi, Amerika'nın bizim açımızdan hangi konumda olduğu sorusunu cevapsız bırakıyor.



Demokrasi işliyor

Bir başka cevapsız soru da, İstanbul Belediye Başkanı seçimini CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun açık farkla kazanması, siyasette nefes almaya mı yoksa kafa karışıklığına mı sebep olacağına ilişkindir.

Bu seçim sonucu Türkiye'de demokrasinin sağlıklı işlediğini kanıtlamıştır. Demek ki seçmenin desteğini kazanan parti ve kişi her zaman iktidar olabilecektir.



Kafalar karışık

Ancak İstanbul seçimi, kendilerini AK Parti muhalifi olarak gören kesimlerin kafalarını karıştırmıştır. Hemen her konuda bu kesimler ak ile karayı karıştırmaya başlamışlardır. Örneğin Kaz Dağları'na dönük çevreyi koruma hareketi, desteklenecek bir eylemdir.

Ancak bu eylemi körükleyenler, sonunda madenciliği hedef almışlardır. Hatta tüm madenlerin devletleştirilmesini önererek, bu çağda yabancı sermeye düşmanlığı yapanlar bile çıkmıştır. Bu arada İstanbul Havalimanı ve İstanbulİzmir otoyolu gibi büyük ölçekli yatırımlar da, kifayetsiz muhteris çevrelerin hedefine girmiştir.



AK Parti ve bölücüler

Bir başka önemli soru, AK Parti'de önemli görevler alıp, şimdi de yollarını ayırmaya karar veren isimlerin geleceklerine ilişkindir. Geçmişte CHP'den çıkanların Demokrat Parti'yi kurduklarını hatırlayanlar, siyasi bölücülüğün başarılı olacağını düşünebilirler. Ancak daha sonraki bölünmelerden üretilen partiler hep yok olmuşlardır. Bu arada AK Parti'nin yapısı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın lider kişiliği, bu partiden kopup bu partiye rakip olacaklar için ciddi bir sorundur.



Kervan yürüyor

Bu tür sorular ürerken, Türkiye kendi yörüngesinde kararlılıkla ilerliyor.

Ekonomide, istikrarın sağlanması ve büyüme hedefine bir adım daha yaklaşılması iyimserlik vericidir. PKK terörü ile mücadelenin aksamadan devam etmesi ve dış siyaset çizgimizde sapmadan yola devam edilmesi de, olumlu gelişmeler arasındadır.