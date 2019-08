Her toplum başarı oykülerine ihtiyaç duyar. Özellikle kötümserliğin egemen olduğu dönemlerde bu başarı hikayeleri toplumlara ilaç gibi gelir. Bu konuda önemli bir adım, İstanbul-İzmir otoyolunun açılmasıydı. Ve derken iki Bakanla ilgili, gerçekten başarıyı işaret eden haberler de gündeme girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik" şeklindeki açıklamasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Japonya İmparatoru Naruhito tarafından 'Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu' ile taltif edilmesi izledi...



Berat Albayrak'ın açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, kur dengesinin TL lehinde gelişmesi sürecinde topluma daha da fazla iyimserlik verecek nitelikteydi. Berat Albayrak, "Yaşanılan tarihi kur ataklarına rağmen dengelenme sürecini hedeflerimizin de ötesine taşıdık. Türbülanstan çıktık, ithalattaki köpüğü azaltırken, ihracatı artırarak 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez yıllık cari fazla verdik" dedi ve şöyle devam etti:



Adımlara devam

"Katma değerli üretime ve ihracata dayalı ekonomi için dönüşümü sağlayarak, cari fazladaki bu başarıyı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz. Sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme için gerekli tüm adımları atacak ve ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşacağız.



Çavuşoğlu'na Japon nişanı

Diğer başarı öyküsünün sahibi olan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, Türkiye ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve dostluğun geliştirilmesi yönünde sergilediği çabalardan ötürü Japonya İmparatoru Naruhito tarafından "Yükselen Güneş Nişanı ve Büyük Kordonu (Grand Cordon of the Order of Rising Sun)" ile taltif edildi.



Tören

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen nişan ve ödül tevdi törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima ile başkentteki 11. Büyükelçiler Konferansı kapsamında Türkiye'nin yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin yanı sıra çok sayıda yabancı büyükelçi katıldı.



Menderes ve Zorlu da almıştı

"Yükselen Güneş Nişanı Yüce Kordonu" daha önce 1958'de merhum Başbakan Adnan Menderes, merhum Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve BM Kalkınma Programı Başkanlığı görevini tamamlamasını takiben 2009 yılında Kemal Derviş'e de verilmişti. Eski ABD Başkan Yardımcısı Richard B. Cheney (2018), eski ABD Dışişleri Bakanı Madeleine K. Albright (2018) ve eski ABD Senatörü John McCain (2018), eski Portekiz Başbakanı António Guterres (2002), Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed (1991), Singapur'un kurucu Başbakanı Lee Kuan Yew (1967) de bu nişanın verildiği isimler arasında yer alıyor.