Muhalefeti ve özellikle ana muhalefet partisi CHP'yi anlamak kolay değil. Son yerel seçimlerde Ankara'yı, İstanbul'u ve büyük kentleri kazandıktan sonra, iyice anlaşılmaz hale geldiler. Sanki Türkiye'de üzerinde durulması gereken tek önemli konu yerel yönetimlerin yönetilmesiydi. Bunların önemli bir bölümü CHP'li olduğuna göre, bundan sonraki genel seçime kadar tatil yapılabilir CHP açısından.



Neden kaybettiler

Tabii ki bu tabloda AK Parti'ye düşen rol daha da ağır olacak. Şimdiye kadar seçim diye bir endişesi olmayan bu parti ne oldu da İstanbul'da bile seçimi ezici farkla kaybetti? Üstelik Binali Yıldırım gibi birikimli ve beğenilen bir ismin karşısına çıkan ve o zamana kadar tanınmayan Ekrem İmamoğlu nasıl oldu da bir anda yıldız isim oluverdi?



CHP'de garip durgunluk

Önce CHP'nin çözüm bekleyen sorununa gelelim... Türkiye'yi yönetmeye aday bir parti, bu ülkenin 10 tane sorunu çözüme kavuştuğu an en az 20 tane yeni sorun ürediğini bilmek zorundadır. Eğer bir parti bu tür sorun üretimine karşı hazırlıklı ve birikimli olmazsa, iktidar olabilse de kısa zamanda perişan olur. Mesela şu anda Fırat'ın doğusunda bir Güvenli Bölge oluşturulmasına ilişkin olarak Türkiye ile Amerika arasında ciddi bir anlaşmazlık var. Doğu Akdeniz'deki doğal kaynakların paylaşımı yüzünden Türkiye hem Yunanistan ve Kıbrıslı Rumlar hem de Avrupa Birliği ile karşı karşıya... Size bu tür en az 20 tane problemli konu sayabilirim.



Bu konular yok mu?

Ne var ki CHP yönetimi sanki bu konular yokmuş ve yerel seçim zaferleri ile zaman da siyaset de donduruldu gibi davranıyorlar. En ufak katkıları yok Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunların çözümüne... Bırakalım çözüme katkı yapmayı... En azından dış dünyaya ulusal birlik varmış gibi mesajlar vermeyi bile akıl edemiyorlar.



AK Parti eskisi gibi

AK Parti ise ülke sorunlarının yükünü her zamanki gibi ustaca omuzluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sanki bu sorunları çözüme kavuşturmak için dünyaya gelmiş gibi bir görüntü veriyor. Ancak AK Parti yerel seçimlerin ve özellikle İstanbul Belediye Başkanı seçiminin acı sonuçlarının nedenine henüz inemedi. Gençlerin neden CHP'ye oy verdikleri ve uzun süreli iktidarın AK Parti üst kadrolarını nasıl kendi tabanlarına yabancılaştırdığı gibi benzeri durumlar tartışılamadı. Dondurulmuş bir vesayetçi devlet diktasını yıkan AK Parti'yi, şimdi internete sansürün partisi olarak sunan bilinçsizlikler bile sergileniyor.

Sonuçta siyaset mesleği dinamik bir süreçtir... Bu meslekte iki seçim arasında tatil yapılır sananlar hata yaparlar.