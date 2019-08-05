Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir konser veren Serdar Ortaç daha sonra hayranlarıyla sohbet etmiş. Ortaç evlilik hakkında konuşurken "Evlilik normal bir şey değil, yani iki tane deli olmanız lazım" demiş.



Deliler de gerekir

Aslında çok samimi ve bir ölçüde doğru bir tanım bu.

Çünkü sade evlilikte değil hemen her çeşit toplumsal kurumda zaman zaman delilerin de bulunması gerekir.

Bunlar sayesinde o kurumlar çekici ve hatta devrimci olur... Çok akıllı ve çok istikrarlı siyasetçileri kimse hatırlamaz.



Deli sansürcü

Heller'in "Catch-22" romanındaki Yossarian, savaşı bile sevimli hale getirmemiş midir? Yossarian'ı komutanı sansürcü olarak görevlendirir.

Cephedeki askerlerin evlerine, eşlerine yazdıkları mektupları sansürleyecektir Yossarian... Ama bu görevi öylesine eğlenceli hale getirir ki... Mesela asker eşine "Sevgili Mary" diye başlayan bir mektup yazmışsa, Yossarian "Sevgili" sözcüğünü karalar.



Sigaraya zam

Bizde de televizyon filmlerinde mesela sigara içenlerin ağızlarında çiçek görülüyor ve bu arada fosur fosur duman çıkıyor ya... Oysa sigaranın paketine yapılan son zam, bu çiçekli sansürden daha etkilidir sigaradan insanları caydırmak için.

Yossarian da eşine yazdığı mektubu "Seni çok özledim" diye bitiren askeri sansürlerken "Özledim" sözcüğünü karalar.



Otoyol açıldı

Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul-İzmir otoyolunu açmasını izlerken, yolsuz eski Türkiye'yi hatırladım.

Ankara'dan İstanbul'a otomobille veya otobüsle gelmek çok eziyetliydi.

"Karga sekmez" diye bilinen bölümler vardı bu yolda... AK Parti öncesi Türkiye'de İstanbul'dan İzmir'e oradan da Bodrum'a gitmek bir maceraydı.



Zıt ideolojiler

Kısacası Cumhurbaşkanı Erdoğan gelişmişliğin de, bağımsızlığın da simgesidir bugün. Ama AK Parti iktidarında "Toplumun yüzde 76'sı kontrol istiyor" diyerek sansürü savunanlar da var... Bir anlamda bunlar da AK Parti'nin ideolojisini, yani denetimli düşünceyi ve yayıncılığı savunuyorlar kendilerine göre.



İnsanlar beni sevmiyor

Yine savaş pilotu Yossarian'ı hatırladım...

"Beni kimse sevmiyor" diyerek bunalıma girip savaşın en yoğun anında hastaneye yatıyor. Komutanı "Seni kimsenin sevmediğini nereden çıkardın" diye sorunca, "Uçağa bombaları dolduruyorum, tam Alman mevzilerine bu bombaları atarken uçağıma ateş açıyorlar. Almanlar da sevmiyor beni" diye cevap veriyor.