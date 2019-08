Alışmışız... Eğer bir gazete yazarının çizgisi belirli isimlere karşı konumda ise, o yazar o isimler için yararlı olacak tavsiyelerde bulunsa bile, "Hep aleyhte konum aldığına göre bu yazıdan da hayır çıkmaz" diyerek yaklaşılır o yazıya da...



Engin Ardıç'ın önerisi

Sevgili Engin Ardıç'ın dün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yazdığı yazı da, ne yazık ki böyle değerlendirilecektir. Ardıç dün şöyle yazmıştı: "Akıl vereyim: İmamoğlu'nu Jennifer Lopez konserine götürsünler, orada bol bol resmini çeksinler. Sever böyle atraksiyonları. Belki Jennifer de onu sever canım."



Livaneli yetmez

Zülfü Livaneli'nin hem İstanbul'daki hem de Bodrum'daki konserlerine giden ve o konserlerde hem Livaneli'nin hem de dinleyicilerin sevgi gösterilerine hedef olan Ekrem İmamoğlu belli ki, yerelde tutulan bir siyasetçi. Hatta bu durumu değerlendiren gözlemciler onun gelecekte CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını da söylüyor. Bu değerlendirmeler İmamoğlu adı etrafındaki pırıltıyı öylesine artırıyor ki, CHP'nin kronik Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da asaplarını bozduğu söyleniyor.



Konsere gitmelidir

Ancak Ekrem İmamoğlu bir anda böylesine bir yıldız olduğuna göre, onun yerelde popüler olmakla yetinmemesi gerekiyor. Yani yerelden evrensele de açılmalı... İşte Jennifer Lopez'in Antalya'da vereceği konser bu açıdan bir fırsattır İmamoğlu için.



Büyük fırsat

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in Antalya'da vereceği konserinde ayırttığı özel locada, ABD'li reality show yıldızı ve Başkan Trump'ın yakını olan Kim Kardashian'ı ağırlayacağı öğrenildi. Türk sanatçıların da yoğun ilgi gösterdiği konsere Demet Akalın, eşi Okan Kurt, kızı Hira Kurt, Pelin-Anıl Akil çifti, Enis Arıkan, Aslı Kızmaz gibi ünlü isimlerin de gelmesi bekleniyor. Bu ünlü isimlere Ekrem İmamoğlu da eklenirse, ileride sade Türkiye'ye Cumhurbaşkanı adayı olmakla yetinmez. Belki Birleşmiş Milletler Genel Sekreter adayı da olabilir.



İt's my party

Jennifer Lopez, 'It's My Party' turnesi kapsamında 6 Ağustos Salı günü, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı turizm bölgesi Belek'teki "Regnum Carya Otel"de konser verecek. Sahnede 2 saat kalması beklenen Lopez'i ayakta dinlemek isteyenlerin 7 bin lira ödeyeceği konser için ayrılan loca fiyatları ise 50 bin euroya, yani yaklaşık 300 bin liraya çıktı.