Olağanüstü güzel haberler arasında, AK Parti iktidarı hedefine doğru ilerliyor. Önce İstanbul-İzmir arasındaki otoyolun açılış haberi var gündemde... Bu arada düşen faizler sonunda mesken kredilerine de yansıdı. Ziraat Bankası ve Vakıfbank konut kredi faizini 180 ay vade için yüzde 0.99'ya çekti. Demek ki durgunluk içindeki konut sektörüne müthiş bir hareketlilik gelecektir.



Sansür mü?

Bu tür güzel haberler arasında RTÜK'e interneti denetleme yetkisi veren yönetmelik maddesine ilişkin haberler, gündeme taş gibi düşmedi mi? Bu kadar başarılı icraata damga vuran AK Parti iktidarı, gerçekten RTÜK'ün mesela Netflix'i veya YouTube'u sansürlemesinin de mimarı mı olacak? İstanbul Belediye Başkanı seçiminin şokunu icraatla ve milleti kucaklayarak aşmak varken, AK Parti kendisini sosyal medyadaki "Sansürcülük hortluyor" içerikli gündeme teslim mi edecek?



İzmir-İstanbul yolu

Aklın yolu varken neden ancak Suudiler'e veya Mısır'a yakışacak yaklaşımlara teslim olalım ki? Herhalde böyle bir şey olmayacaktır diyerek, İstanbulİzmir otoyoluna girebiliriz... İstanbul ile İzmir arasındaki 8,5 saatlik seyahat süresini 3,5 saate düşürecek İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik kesimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 4 Ağustos'ta hizmete açılacak.



Yeni bölüm

Geçen yıllarda 201 kilometresi ana gövde, 33 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere ilk bölümünün açılışı yapılan yolun, 4 Ağustos Pazar günü saat 15.00'te ise 183 kilometresi ana gövde, 9 kilometresi de bağlantı yolu olmak üzere toplam 192 kilometrelik kesimi açılıyor. Proje için bugüne kadar 7 milyar dolar harcama yapıldı, 2,5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. 7 milyar dolarlık finansman, projeyi yapıp işletecek şirket tarafından karşılandı.



Faizler düşüyor

Faizlerle ilgili haberlere gelince... Ziraat Bankası'nın başlattığı faiz indirimi kampanyasına Vakıfbank da katıldı. Vakıfbank 180 ay vadeli konut kredilerinde faizi yüzde 0.99'a düşürdü.



Ziraat ve Vakıfbank

Ziraat Bankası konut kredi faizini 180 ay vade için yüzde 0.99'a çekerken tüketici kredisi faizini ise maaş müşterileri için yüzde 1.49, diğer müşteriler için yüzde 1.59 olarak belirledi. Vakıfbank da konut kredi faizini 180 ay için 500 bin liraya kadar limitle yüzde 0.99 seviyesine çekti. Banka tüketici kredisi faiz oranını ise yüzde 1.49'a indirdi. Konut Proje Kredisi faiz oranını ise yüzde 0.79 olarak belirledi.