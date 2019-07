Dış siyasete ilişkin yazılarında can alıcı noktalara basan Sevil Nuriyeva İsmayılov dünkü Star'daki köşesinde, Türkiye için gerçek bir "Hayal projesi"nden söz etmişti. Şöyle diyordu Nuriyeva:



Bir hayal projesi

"-Şimdi, Doğu Akdeniz bizim için 'Türkiye'nin gelecek adımlarında başkaları ile konuşmadan alacağı kararlar' anlamı taşımakta. Burada varılacak her yeni nokta, Türkiye açısından tam bağımsız kararlar almasına açılan kapı olarak yorumlanmalıdır. Dört adet sondaj gemisi ile meydan okumalar, serdengeçti bakış açısı ile dizayn edilmedi. Bu bir başarıdır. Ve cesaret, akıl, teknik ve birikim alt yapısını oluşturan sonuçtur. Türkiye'nin Kıbrıs'a borularla uzattığı su yolunu, bir de 'devasa köprülerle karadan bağlanma projesi' takip ederse, bu gerçekten '500 yıllık perspektifi oluşturma' anlamını taşıyacaktır."



Kırım köprüsü

Rusya, Kırım'a devasa bir köprü yolu ile bağlantısını oluşturdu. Hukuki tarafını yorumlamak değil meramım! 'Zor, oyunu bozar' dönemindeyiz. Ne kadar fazla dayanırsak, ne kadar oyunlara fazla dirençle yaklaşırsak, ne kadar dışarıdaki oyunları içerideki birlikle göğüslersek, bu yolun sonu selamettir."



Küçük hesap olmamalı

"Lakin içeride herkesin aynı şevkle aynı mefkûreyle olaya bakması şarttır. Küçük hesaplarla büyük hayaller gerçekleşmez! Büyük hayalleri olanların ise küçük hesapları olmaz. Tarih ise kimin hangi yolu tercih ettiğini not etmekte..." Evet... Sözünü ettiğim hayal projesi Kıbrıs'ın "Devasa köprülerle Anadolu'ya karadan bağlanması projesi"dir. Bunu okuduğunuzda hemen 'Olur mu böyle şey'demeyin sakın."



En uzun deniz köprüsü

O yazıda sözü edilen ve Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprü, sadece 19 kilometre uzunluğundadır. Buna karşı dünyanın deniz üzerindeki en uzun köprüsü olan Hong Kong - Zhuhai - Macao köprüsü 55 kilometre uzunluğunda ve 20 milyar dolara mâl oldu.



Amerikan köprüleri

Amerika'daki "Lake Pontchartrain Causeway Köprüsü" aslında iki köprüden oluşuyor. Köprülerin ikisi de ABD'nin Louisiana eyaletinde bulunuyor. Birinci köprü 1956, ikinci köprü ise 1969'da tamamlandı. İlk köprünün uzunluğu 38,352 km, ikinci köprünün ise 38,422 km'dir. Dünyada böyle köprüler var. Yani Türkiye'yi Kıbrıs'a bağlayacak bir köprüyü projelendirmek gerçekten bir hayal projesine adım atmak anlamına gelir.