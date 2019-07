Adamın biri her türlü ahlak kuralını yerle bir eden çok uygunsuz bir davranışta bulunuyormuş. O sırada birden hava kararmış ve arkası arkasına şimşekler çakmaya başlamış. Adam ürkmüş ve gökyüzüne doğru "Beni affet, şeytana uydum" diye yakarmaya başlamış. Birden şeytan yere inmiş ve adamın yanına gitmiş, "Ne biçim bir insansın sen? 40 yıl düşünsem bu yaptığın aklıma gelmezdi" demiş.



İhanetin böylesi

Gerçekten de insanların yaptıklarını izlerken, bunların çoğunun şeytanın bile aklına gelmeyecek davranışlar olduğunu görmüyor muyuz? Örneğin bir dostunuz sizi kendisinden daha değerli görüyor ve rüyalarda bile ulaşılması zor makamlara getiriyor sizi. Ve görev süreniz bittiğinde o dostunuzu devirmek için komplolar planlıyorsunuz.



FETÖ'nün yaptıkları

Şu Fetullah Gülen'in yaptıklarını izleyen şeytan, herhalde şaşkınlık içindedir. Hastalık bahanesiyle gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde muhtemelen CIA ile işbirliği içinde, Türkiye'de devleti ele geçirmeyi planlamak. Daha önce sızdığı devlet örgütlerini harekete geçirip adli darbeler planlamak ve daha sonra doğrudan askeri bir darbeyi devreye sokmak. Bu darbede bu ülkenin gözbebeği olan askerler kendi insanlarını tanklarla, uçaklarla hedef alıp katlettiler.



Kör değilmiş

Dün gazetelere bir haber vardı. Bir trafik kontrolünde polise ehliyetini veren adamın ehliyetinde kör olduğu yazılıymış. Meğer bu adamın hanımı devletten yardım almak için adamın kör olduğunu yazdırmış nüfus kaydına... Olayı kontrole gelenleri aldatmak için de, adama zorla güneş gözlüğü taktırmış.



Saddam ve Kaddafi

İnsanın insana yaptığını başka hiçbir yaratık yapamaz... Irak'ı Saddam'dan kurtarmak için bu ülkeye askeri müdahalede bulunan Bush Amerika'sının bu ülkede milyonu aşkın insanın ölümüne ve Irak'ın bölünmesine neden olduğu inkar edilebilir mi? Ya da Kaddafi'nin linç edildiği Libya'nın bugünkü halini görmezden gelebilir miyiz?



Meğer Amerika'ymış

Bütün bu şeytanı şaşırtacak ayıplı davranışlardan bazıları bize karşı da tezgahlanmıyor mu? Türkiye'nin güvenliğini ve bütünlüğünü hedef alan PKK'nın en büyük destekçisinin, Türkiye'nin stratejik ortağı Amerika Birleşik Devletleri olacağı, şeytanın aklına gelir miydi? Demek ki her türlü şeytani ve insani davranışlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Ayrıca hazırlıklıyız da...