Acaba hangi konu daha önemli olabilir? Mesela Merkez Bankası'nın 4.5 yıl sonra ilk kez faiz indirimine karar vermesi mi en önemli gelişmedir? Ama bu karar doların fiyatını fazla etkilemediğine göre, önemli gelişmeler sıralamasında yeri olmayabilir.

Ya da Ukrayna'nın bir Rus gemisine el koymasını mı ön sırada görmeliyiz? Acaba Ukrayna'nın komedyen Cumhurbaşkanı yeni görevinde trajedi oynamaya mı karar verdi?



Çin'e karşı gösteri

Açıkçası birileri savaş körükleyicisi rolü oynamaktan hoşlanıyor bu günlerde... Uzakdoğu'da olanlara bir baksanız, ne dediğimi anlarsınız.

Çin Tayvan'a dönük çok ciddi bir uyarı yaptı önceki gün... "Ordumuz Tayvan'ı anakaradan ayırmaya çalışma girişimlerine ne pahasına olursa olsun izin vermeyecektir. Çin savaş istemiyor, ama ABD isterse sonuna kadar savaşırız" içerikli bir uyarı yaptılar. Ancak bu uyarıdan hemen sonra Amerika'nın güdümlü seyir füzeleriyle donatılmış savaş gemisi, Tayvan Boğazı'ndan geçti.



Güvenli bölge meselesi

Amerika'nın İran'ı hedef alan yaptırımlarının, Ortadoğu'da yarattığı istikrarsızlık da bütün şiddeti ile sürmekte...

Bu kargaşada İngiltere de, Suudi Arabistan da birer taraf şimdi. Tabii bir de bizi doğrudan ilgilendiren Suriye'deki "Fırat'ın doğusu" sorunsalı var gündemde... Eğer Amerika bu bölgedeki PKK/ PYD oluşumunu silahlandırmaktan vazgeçip, burada bir güvenli bölge oluşturulmasına katkıda bulunmazsa, belli ki sonunda Türkiye'nin bu bölgeye müdahalesi kaçınılmaz olacaktır.



Trump'ı mı seveceğiz?

Bütün bu gelişmeler arasında bizim için en çarpıcı durum ise ABD Başkanı Trump'ı sevmeye ve beğenmeye başlamış olmamızdır. Çünkü bütün haberler Trump'ın Türkiye'ye S-400'ler dolayısıyla sert tedbirler uygulanmasını isteyen çevrelere karşı direndiğini gösteriyor.

Son olarak Trump'ın Beyaz Saray'a davet ettiği Cumhuriyetçi senatörlerin seslendirdikleri "Türkiye'ye katı yaptırımlar uygulansın" isteklerine karşı direndiği yolundaki haberler yoğunlaşmakta. İşin özünde Trump'ın Türkiye'ye olan muhabbetinin kaynağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı duyduğu güvenin bulunduğu kesindir.



Davutoğlu ve Boris Johnson

Tabii bir de insanların merzde olduğu haberler ver gündemimizde... Mesela "Gazete Duvar"da yer alan habere göre; Ahmet Davutoğlu'nun Ankara'da bir ofisi bulunuyordu. Ancak yeni oluşum ve partileşme tartışmaları üzerine daha büyük bir ofis tutulmasına karar verildi. Edinilen bilgiye göre Beysukent'te 4 katlı yeni bir yer tutuldu. Davutoğlu'nun parti kurma çalışmalarını bu ofisten yürüteceği öğrenildi.

Bu arada İzmit'te linç edilen Ali Kemal'in torunu olan İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson, verdiği bir demeçte "Evimde Türk yapımı bir çamaşır makinesi var ve mükemmel çalışıyor" demiş.