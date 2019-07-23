Trump'ın çevresindeki Bolton gibi şahinler ve Avrupa Birliği'ndeki Yunan lobileri ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye çaresiz değildir. Ayrıca Türkiye'nin elinde karşıtlarını etkisiz kılacak güçte kozlar da her zaman vardır. Bunu görmezden gelen Yunan Cuntası Türkiye'nin 1974'teki Kıbrıs Harekatı ile devrilmemiş midir? Avrupa Birliği'nin kapısında sabırla beklememizi yanlış yorumlayanlar, iş işten geçtikten sonra hatalarını anlayacaklardır.



Çavuşoğlu ve Soylu

Türk siyasetinin sözcüleri bu gerçeği sürekli Batılı meslektaşlarına hatırlatıyor.

Son olarak Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve bir gün önce de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dış dünyaya dönük çok önemli açılamalar yaptılar.

Çavuşoğlu Amerika'nın F-35'leri vermemesi halinde Türkiye'nin alternatifsiz olmadığını hatırlatırken, Soylu da elimizdeki "Göçmen kartı"nı hatırlattı Avrupalılara... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu TGRT televizyonunda yayınlanan söyleşisinde ABD'nin olası yaptırımlarına karşı "Bize yönelik hasmane tavır sergilerlerse biz de karşı adımları atarız" diyerek misilleme kartını açtı.



Rusya'dan alabiliriz...

Çavuşoğlu, Trump'ın Türkiye'ye yaptırım uygulamak istemediğini söylerken, şöyle konuştu: "-Şu anda herhangi bir netlik yok. Ama Trump yaptırım uygulamak istemiyor. Trump'ın bunu erteleme hatta uygulamama yetkisi var. ABD'nin Türkiye'ye olası yaptırımı uygulaması kabul edilemez. F-35 projesinin ortağı olarak 1.4 milyar dolar para ödedik. Diyelim ki en kötü senaryo oldu o zaman nasıl S-400 için başka arayışlara girdiysek Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyacını başka kaynaklardan gidermek en doğal hakkıdır."



Soylu denizde konuştu

İçişleri Bakanı Süleyman soylu ise, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait TCSG Dost Gemisi'nde mürettebatla akşam yemeği yedikten sonra bir konuşma yaptı... İçişleri Bakanı "Kaçak göçmenler"in rakamlarının ne kadar büyük olduğunu şöyle anlattı:



Rakamlar çok büyük

"- Denizlerde kurtardığımız kaçak göçmenler arasında önemli sayıda Afrikalı var. Adını sanını duymadığımız ülkelerin vatandaşları var. 2017 yılında hem karada hem denizde toplam 175 bin 752 düzensiz göçmen yakalamıştık. 2018'de bu sayı 268 bin kişi oldu ve yılbaşından bugüne kadar da bu sayı 162 bin 692 kişidir."



Hükümetler dayanamaz

"-Türkiye bu işi kararlılıkla yürütmezse Avrupa'daki hiçbir hükümet 6 ay dayanamaz.

İsterlerse deneyelim. Avrupa Parlamentosu'nda oturacak, oradan Türkiye'yi eleştireceksiniz. 300 yıl öncesinin solculuklarını gerçekleştireceksiniz, 150 göçmen geldiğinde etekleriniz tutuşacak. Türkiye'ye oradan hakaret edeceksiniz. Sadece sabrımızı taşırmamalarını tavsiye ediyoruz."