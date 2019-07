Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'nın 28 aydır tutuklu bulunduğu Amerikan cezaevinden tahliye edildiğini duyuran haber, bu ülke ile kaderlerini bağlamış olan milyonlarca insanı mutlu etmiştir.



Tutuklanmıştı

Atilla, 27 Mart 2017 tarihinde New York JFK Havalimanı'nda gözaltına alınmış ve İran yaptırımlarının ihlali suçlamalarıyla açılan davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

Hakan Atilla, yargılandığı dava sonunda 28 ay hapis cezası almıştı.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan iş adamı Rıza Sarraf ise yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.



Saçma yaptırımlar

Stratejik ortağımız ve ittifakımızın patronu olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri'nin, dünyanın kabadayısı rolünü oynaması ve kendince gerekli gördüğü durumlarda müttefiklerine bile yaptırımlar uygulaması, gerçekten can sıkıcı bir durumdur. Hatırlanacağı gibi ajan papaz Brunson'un ABD'ye iadesi gecikince de, Türk İçişleri ve Adalet bakanlarının Amerika'daki mal varlıklarına el koymak gibi saçma bir yaptırım uygulanmıştı.



Ülkesini satmadı

Hakan Atilla'nın yaşadıklarının kaynağı da, Amerika'nın İran'a uyguladığı yaptırımların Türkiye tarafından ihlal edildiğine ilişkin iddialardı. İran'la ticaretin özünü oluşturan altınla ödemeler konusundaki baş aktör olan Rıza Sarraf, Amerika'da tutuklandığı anda savcılıkla iş birliğini tercih etmiş ve tutukluluğu sona erdirilmişti.

Ama Hakan Atilla alacağı kesin olan hapis cezasına rağmen ülkesinin izlediği siyaseti satmadı. Şimdi de ülkesine onurunu koruyarak dönüyor.



İade edilecek

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE), Atilla'nın Türkiye'ye iade işlemleri için Pensilvanya eyaletindeki gözaltı merkezi York County Prison'a transfer edildiği bilgisini verdi. ICE'nin web sitesinden sorgulama yapıldığında da Atilla'nın burada gözetim altında tutulduğu görülüyor.

Atilla, gözaltı merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilecek. Edinilen bilgiye göre, Hakan Atilla'nın gelecek hafta ortasında Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor. AA muhabirlerinin daha sonra ziyaret ettiği New York County Prison'daki ICE yetkilisi de Atilla'nın burada tutulduğunu doğruladı ancak Türkiye'ye ne zaman gönderileceği bilgisini paylaşmadı.



Güvenilir insan

Hakan Atilla'yı Türkiye'de yakınları kadar ona güvenen insanlar da heyecanla beklemekteler. Onu çok iyi kanıtladığı "Güvenilir İnsan" kimliğine dayalı olarak önemli görevler beklemektedir.