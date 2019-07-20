Rusya'dan S-400 savunma sistemini aldıktan sonra Amerikan derin devletinin gösterdiği tepkiler ve kendilerince ceza olarak F-35'lerin bize satışını askıya almalarına karşı biz Türk halkının ne düşündüğü ortadadır.

Çeşitli partilerden oluşan ve nüfusun en az yüzde 65'inin görüşünü yansıtan anketler, S-400'lere ilişkin hükümet kararının halk tarafından desteklendiğini gösteriyor.



Çok meraklılar

Ancak bu arada dış basının ve Türkiye'deki siyasi gelişmelere olağanüstü ilgi gösteren Batı medyasının gelişmelere nasıl baktığını izlediğimiz zaman ilgi çekici tablolar ortaya çıkıyor.

Hatırlanacağı gibi dört farklı Batılı medya organı bizdeki yerel seçimlerden önce birleşerek Türkiye'ye yönelik ortak bir medya oluşturacak kadar ilgilerinin ölçüsünü kaçırmışlardı.



Ağır eleştiriler

Bugünün Türkiye'ye ilişkin İngiliz basınının yorumlarına gelince...

İngiliz gazetesi Times'daki başyazıda Türkiye'nin S-400'leri alması yorumlandı.

ABD'nin Patriot vermeyerek, Avrupa'nın da AB üyeliği bahanesiyle Türkiye'yi yıllarca uğrattıkları mağduriyetlerin görmezden gelindiği vurgulanan yazıda, S-400'ler sebebiyle de Türkiye'ye ağır eleştiriler getirildi.

Gazetenin başyazısında, NATO'ya da açıkça Türkiye'ye yaptırım uygulayın çağrısı yapıldı.



Dikkatli adımlar atılmalı

Times gazetesi başyazısında, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla NATO daimi üyeliğinin de sorgulanacağı yorumunu yaptı. Gazete, NATO'nun harekete geçmesi gerektiğini ancak stratejik öneme sahip Türkiye ile ilişkilerin bozulmaması için "dikkatli adımlar atılması" gerektiğini yazdı.



ABD zor durumda

Bir diğer İngiliz gazetesi olan Financial Times ise "Türkiye'nin Rusya'yı benimsemesi ABD'yi zor durumda bıraktı" başlıklı haberde, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 sistemlerini satın almasını jeopolitikada tektonik bir değişim olarak nitelendirdi. Gazete Türkiye'nin S-400 hamlesi hakkında "cüretkâr" yorumunda bulundu.



Putin ve Erdoğan

Haziran 2016'dan beri ikisi de otoriter yöneticiler olan Erdoğan ve Putin'in en az 23 kez bir araya geldiğini ve 52 kez telefonda konuştuğunu yazan Financial Times, Türkiye Rusya ilişkilerinin tüm dünya tarafından ne kadar yakından incelendiğini göstermiş oldu.



F-35'E KARŞI SU-35 Mİ?

ABD hükümetinin Türkiye'nin F-35 ortaklığını askıya alma kararına karşılık Rusya'nın Türkiye'ye Sukhoi Su-35 jetlerini teklif ettiğini yazan gazete, Su-35 için, "Türkiye'nin 3 yıl önce Suriye'de düşürdüğü Su-24 jetinin güncellenmiş yeni versiyonu" diyerek Türkiye-Rusya stratejik yakınlaşmasını eleştirmeye devam etti.