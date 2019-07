Türkiye'yi yorumlamaya çalışan yabancıların ana sorunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplumdan kopuk tek başına yaşayan bir diktatör olduğunu zannetmeleridir. Erdoğan'ın yılların birikimi olan ezikliği ve teslimiyetçiliğe "Hayır" dediği için her seçimden ve referandumdan zaferle çıktığını bunların anlaması kolay değildir.



The Guardian

İngiliz The Guardian gazetesinde dış haberler editörü olan Simon Tisdall imzası ile yayınlanan yazıya göz atarsanız, ne dediğimi kolayca anlarsınız...

"-Erdoğan yalnız bir yolda mahvetmek için yürüyor. Türkiye'yi de kendiyle beraber alaşağı edecek mi? Erdoğan gücünü yeni Türkiye'yi kurmak için kullandığını söylüyor. Fakat eski olan (Türkiye) ondan hızlıca yorulmuşa benziyor."



Amerikan generali

Ya Amerika'nın konuşkan sözcülerine ne demeliyiz? Mesela ABD'nin Avrupa'daki eski Kara Kuvvetleri Komutanı Ben Hodges, Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını isteyenlere itiraz ederken, "Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz" ifadelerini kullanmış.

2014-2017 yılları arasında ABD ordusunun Avrupa'daki kara kuvvetlerinin komutanlığını yapan Ben Hodges bir radyo programında şöyle konuşmuş:



Erdoğan sonrası

"Erdoğan'dan sonrasını düşünerek hareket etmeliyiz. Türk-ABD ilişkilerinin 1.0 versiyonu muhtemelen bu yaz ölecek. Türk-ABD ilişkilerinin 2.0 versiyonunu ve Erdoğan'dan sonraki hayatı düşünmeye başlamamız gerekiyor."

Hodges ayrıca, S-400 alımının Türkiye'nin kurumsal kararı değil, Erdoğan'ın kişisel siyasi tercihi olduğunu savunmuş. "Peki ya Erdoğan yönetimde kalmaya devam ederse?" sorusuna ise Hodges şu cevabı vermiş:



Ya yönetimde kalırsa

"Bu büyük bir zorluk ve ciddi bir risk. Ama umuyorum ki iki taraf da yeni bir jeo-stratejik çerçeveden hareket eder. Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamayız."

Hatırlanacağı gibi Amerikan Wall Street Journal gazetesi de S-400 krizi ertesinde, yayın kurulunca kaleme alınan başmakalede şöyle yazmıştı:

"Erdoğan sonsuza dek iktidarda kalmayacak. Ondan sonra gelecek kişi Batı düşmanlığını yeniden düşünmeli. Trump yapmasa bile Kongre Erdoğan'a ihanetinin cezasını kesmeli."